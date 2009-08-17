اخبار ورزشی کوتاه استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، خبر اول اینکه مسابقات انتخابی کونگ فو رده سنی زیر 18 سال استان مرکزی با حضور 26 ورزشکار در 10 وزن ومختلف در اراک برگزار و نفرات برتر مشخص شد. حسین سهرابی و میلاد محمدی هر دو از اراک، امید جعفری از آشتیان و سجاد صادق پور، مهدی طیب لی، کاظم گرایلو، غلامرضا الله کرمی، رسول مصنوعی، حمید ابراهیمی و علیرضا به تام همگی از ساوه عنوانهای برتر وزنهای منهای 45، 48، 51، 54،57،67،70، 75، 80 و 85 کیلوگرم را به خود اختصاص دادند.

برگزاری مسابقات انتخابی تیر و کمان

و خبر دوم حاکی است اولین دوره مسابقات انتخابی تیر و کمان شهرستان اراک امروز در زمین تیر و کمان مجموعه ورزشی پنجم مرداد اراک پایان یافت. بیش از 60 تیرانداز زن و مردم در دو بخش ریکرو کامپاند با هم به رقابت پردداختند و در نهایت 12 نفر به مسابقات انتخابی تیر و کمان استان راه یافتند قرار است مسابقات انتخابی تیر و کمان استان مرکزی در ماه مبارک رمضان در اراک برگزار می شود.

برگزاری مسابقات دوو میدانی

خبر سوم اینکه، مسابقات دو ومیدانی استان مرکزی روز جمعه در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد. در این مسابقات 95 ورزشکار در قالب هفت تیم از شهرستانهای اراک، ساوه، شازند، خمین، دلیجان، خنداب و دانشگاه پیام نور شرکت داشتند و در دو بخش بزرگسال و جوانان رقابت کردند.