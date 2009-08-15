طرح ویژه نظارتی ماه رمضان و بازگشایی مدارس در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر شنبه در حاشیه اجرای این طرح به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح از امروز آغاز و تا دوم مهرماه سال جاری ادامه دارد.

وی، ایجاد ثبات نسبی و ممانعت از افزایش بی رویه و خودسرانه قیمتها، جلوگیری از برخی سوء استفاده های احتمالی در راستای طرح تشدید بازرسی و تسریع در رسیدگی را از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: نظر به اهمیت ساماندهی و تنظیم بازار کالا و خدمات و تشدید برخورد با متخلفان و سودجویان، بازرسان سازمانهای بازرگانی به صورت منسجم و هماهنگ و با همکاری شعب سیار تعزیرات حکومتی طی بازرسیهای هدفمند و اصولی برنحوه عملکرد کلیه واحدهای تولیدی ، توزیعی و خدماتی در سطح استان نظارت می کنند.

به گفته کهنسال، مراکزی که بیشترین سهم را در تامین نیازهای عمومی بر عهده دارند نظیر اقلام لبنی و پروتئینی، میوه و سبزیجات، خرما و شیرینهای مرسوم، لوازم التحریر، کیف و کفش و مانتو مدارس و در بخش خدمات بر چگونگی فعالیت فروشگاههای زنجیره ای، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، تعاونیهای مصرف کارکنان، میادین اصلی عرضه میوه و تره بار، بازار مرکزی شهر و ... نظارت ویژه و مستمر خواهند داشت.

رئیس سازمان بازرگاین گلستان بیان داشت: با بکارگیری بازرسان اصناف در کنار دیگر بازرسان و پرسنل این سازمان با هدف حضور مشهود در سطح بازار، بهره گیری از ظرفیت تشکلهای صنفی در سطوح عمده و خرده فروشی، استفاده از توان ویژه ناظران افتخاری، تسهیل در دسترسی مردم به ستادهای خبری، فعال کردن بیش از پیش ستادهای خبری و تمرکز نیروها و امکانات در تحقق اهداف، از مهمترین اقداماتی است که در راستای اجرای این طرح انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تدابیر متخذه درخصوص کاهش زمان رسیدگی به شکایتهای مردمی، شهروندان می توانند با مشاهده هر گونه تخلف مراتب را از طریق تلفن 124 اطلاع تا در حداقل زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.