مذاکرات سوریه و عراق به منظور افزایش همکاریهای اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، دولت سوریه طی بیانیه ای امروز شنبه اعلام کرد که "نوری المالکی" در دیدار هفته جاری خود با "ناجی عطری" در مورد افزایش همکاریهای اقتصادی، تجاری و نفت گفتگو می کند.

همچنین در این دیدار در مورد موقعیت عراق، و تلاشهای صورت گرفته برای بازسازی آن گفتگو خواهد شد.

سفر مالکی به سوریه تنها چند ماه پس از دیدار ناجی عطری از بغداد صورت می گیرد.

ناجی عطری پیشتر بر تمایل و خواست سوریه بر حفظ تمامیت ارضی عراق ، ملت و حمایت از همه تلاش ها در جهت برقراری آشتی سیاسی بین گروه های مختلف این کشور به گونه ای که منجر به خروج نیروهای بیگانه از عراق بشود، تاکید کرده بود.