اعتبارات راهسازی خمین به 27 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی رستمی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این میزان اعتبار برای پروژه های کمربندی خمین، دوبانده شدن محور خمین - اراک، خمین - محلات ، خمین - قورچی باشی و دو راه روستایی این شهرستان، هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه، امسال آخرین سالی بود که برای پروژه های راه سازی از اعتبارات طرح توسعه هزینه می شود و از سالهای آینده اعتبار این طرحها از عتبارات ملی تامین می شود در ادامه خاطر نشان کرد: اعتبار دو بانده شدن مسیرخمین - گلپایگان از محل اعتبارات ملی تصویب شده و برای این طرح مهم 11میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

وی شهرستان خمین دارای چهار محور مواصلاتی است، افزود: توسعه همه جانبه این شهرستان و راههای مواصلاتی ان از ضروریات است و تا زمانی که محورهای ارتباطی مناسب و استاندارد در این شهرستان وجود نداشته باشد، دستیابی به توسعه پایدار غیرممکن خواهد بود.

رستمی در ادامه با اشاره به اینکه طرح دوبانده کردن محور خمین - اراک 40 درصد پیشرفت فیزیکی همراه است، گفت: در طول هشت کیلومتر فاز دوم این طرح 9 دهنده پل‌ کوچک و بزرگ احداث شده است.

وی آغاز اجرای این طرح را از مهر ماه گذشته و با 19 میلیارد ریال اعتبار عنوان و اضافه کرد: برای بهره‌برداری از این طرح بالغ بر 55 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که امسال بر ‌اساس مصوبه هیئت دولت اعتبار مورد نیاز این طرح از محل اعتبارات ملی پرداخت می‌شود و در صورت تامین اعتبار این طرح در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

