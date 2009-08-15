حضورم در دیدار با صبای قم شاهکار بود / جوان شدن تیم ملی قانون فوتبال است

حسین کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: من در دیدار ایران و بوسنی 90 دقیقه در ترکیب تیم ملی بودم و ساعت 4 صبح روز جمعه به تهران رسیدم، با این شرایط طبق نظر کادر فنی در ترکیب تیم قرار گرفتم و بازی کردنم در آن دیدار با خستگی بسیاری که داشتم، شاهکار بود.

وی در مورد اشتباهاتی که در دیدار با صبا داشت و زمینه ساز گل‌های این تیم بود، ادامه داد: من تمام تلاشم را انجام دادم که وظیفه ام را در زمین به خوبی اجرا کنم و تنها روی گل دوم مقصر بودم. البته در نهایت موفقیت تیم در این دیدار مهم بود که با تلاش همه بازیکنان شکل گرفت.

مدافع ملی پوش تیم استیل آذین با اشاره به 2 پیروزی تیم استیل آذین در هفته‌های آغازین لیگ برتر افزود: استیل آذین بازیکنان تیم بسیار خوب و قدرتمندی را در اختیار دارد که درصورت حمایت، می تواند در پایان فصل یکی از مدعیان قهرمانی باشد.

وی در مورد دیدار ایران برابر بوسنی اضافه کرد: بوسنی تیم خوبی بود و توانست از اشتباهات بازیکنان ما از تیم ایران هم پیش بیفتد اما ما توانستیم در دقایق پایان مسابقه از فرصت‌های خود بهتر استفاده کرده و در نهایت پیروزی را از آن خود کنیم.

کعبی در پایان گفت: جوان شدن تیم ملی قانون فوتبال است، امروز تیم ملی از 3 ، 4 بازیکن با تجربه در کنار نفرات جوان سود می برد که این نفرات می توانند آینده بسیار خوبی را برای تیم ملی رقم بزنند.