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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۴

وحید کمالی به عنوان سرپرست صدا و سیمای مرکز خلیج فارس معرفی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: با حضور قائم مقام معاون امور مجلس و استانها، معاونین، مدیران و جمع کثیری از همکاران مرکز وحید کمالی به عنوان سرپرست صدا و سیمای مرکز خلیج فارس معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، موسوی زاده، قائم مقام معاون امور مجلس و استانهای سازمان صداوسیما با اشاره به تفاوت ماهیت کار در رسانه ملی نسبت به دیگر ارگانها گفت: کار در صداوسیما بسیار خطیر و با اهمیت است و وصف امام راحل در ارتباط با رسانه ملی به عنوان دانشگاه دلیل این اهمیت است.

به گفته وی، در هیچ نقطه ای از دنیا نقش دانشگاه برای رسانه رادیو و تلویزیون دیده نشده است و ماهیت این رسانه در تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی بر هیچ کس پوشیده نیست.

موسوی زاده بیان کرد: استان هرمزگان یکی از مهمترین نقاط کشور است و نقش صداوسیمای مرکز خلیج فارس در این استان بسیار حساس و کلیدی است.

قائم مقام معاون امور مجلس و استانها با تجلیل از مدیریت مجتبی زاده در طول تصدی مسئولیت مرکز، وحید کمالی را به عنوان سرپرست جدید صداوسیمای مرکز خلیج فارس معرفی و با اشاره به قابلیتهای ایشان اظهار امیدواری کرد که حضور کمالی منشاءخدمات و برکات برای استان هرمزگان باشد.

مجتبی زاده، مدیرکل سابق مرکز با تشریح عملکرد خود همدلی و پشتکار را رمز موفقیت مجموعه همکاران خود عنوان کرد و از آنها خواست در راه تعالی و پیشرفت اهداف سازمانی تلاش بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 930083

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