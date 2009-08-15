نگاه فرهنگی به پدیده ها "مهر" را به خبرگزاری مرجع تبدیل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، دکتر سید حسن حسینی بعد از ظهر شنبه در نشست با مسئولان و کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: در سالهای اخیر خبرگزاری مهر در ارزیابی های به عمل آمده همواره رتبه های اول و دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه نگاه و اولویت خبرگزاری مهر توجه به اخبار و مسایل فرهنگی است خاطرنشان کرد: اخبار سیاسی منتشر شده در خبرگزاری مهر نیز بار فرهنگی به همراه دارد.

حسینی با اشاره به اینکه اخبار منتشر شده بخش فرهنگی در سال 80 در رسانه های کشور از 5 درصد به بالای 65 درصد در حال حاضر رسیده است بیان داشت: این امر در سایه فعالیت و تلاشهای خبرگزاری ها و رسانه های فرهنگی چون مهر و تبیان محقق شده است.

معاون اداری مالی سازمان تبلیغات اسلامی کشور همچنین با اشاره به نقش موفق سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای وابسته به این سازمان در توسعه فعالیت های فرهنگی گفت: هم اکنون انتشارات بین المللی خوارزمی، امیر کبیر، سوره مهر جزو برترین انتشارات در کشور هستند که در عرصه های مختلف فرهنگی گام های اساسی را برداشته اند.