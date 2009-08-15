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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۳۲

با هدف سالم سازی ورزشگاهها؛

رفتار تماشاگران به کمیته فرهنگی سازمان لیگ گزارش می شود

رفتار تماشاگران به کمیته فرهنگی سازمان لیگ گزارش می شود

از این پس رفتار و عملکرد تماشاگران در کلیه ورزشگاههای میزبان دیدارهای لیگ برتر از سوی جمعیت حامیان هواداران به کمیته فرهنگی سازمان لیگ برتر گزارش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تصمیم در نشست اخیر مسئولان کمیته فرهنگی سازمان لیگ با جمعیت حامیان هواداران که بصورت مجموعه ای غیر انتقاعی با فدراسیون فوتبال همکاری می کند، مصوب شد. این تصمیم در راستای سالم سازی فضای ورزشگاهها و جلوگیری از تنش ها و ناهنجاری های احتمالی بر روی سکوها انجام می شود.

براساس این مصوبه از این پس اعمال و رفتار تماشاگران از سوی ناظران جمعیت حامیان هواداران کنترل و زیرنظرگرفته می شود و در پایان دیدارهای لیگ برتر گزارشی از عملکرد تماشاگران در ورزشگاهها به کمیته فرهنگی ارائه خواهد شد.

با این تصمیم کمیته فرهنگی سازمان لیگ برتر در پایان هر هفته مسابقات علاوه بر دریافت گزارش داور و ناظر مسابقه، گزارش رفتار هواداران را نیز درخصوص تمامی بازیهای لیگ دریافت خواهد کرد تا با هماهنگی کانون هواداران باشگاهها درجهت سالم سازی فضای ورزشگاهها وتذکرات لازم و ایجاد شرایط فرهنگی مناسب برای تماشاگران اقدام کند.

جمعیت حامیان هواداران یک مجموعه مستقل به شمارمی رود که احقاق حقوق هواداران و ارتفاء سطح فرهنگی و رفتاری تماشاگران دنبال می کند.

کد مطلب 930086

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