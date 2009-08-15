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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۲

مدیرعامل بزرگترین واحد پتروشیمی کشور معرفی شد

مدیرعامل بزرگترین واحد پتروشیمی کشور معرفی شد

اراک - خبرگزاری مهر: احمد محمدی بوساری با تصویب هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اراک به سمت مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، محمدی بوساری پیش از این مدیرعامل شرکت نفت ایرانول بوده است.

براساس این گزارش، پتروشیمی اراک از بزرگترین واحدهای پتروشمی کشور است و مواد اولیه بیش از پنج هزار واحد پایین دستی را تامین می کند.

مجتمع پتروشیمی اراک از بزرگ ترین پتروشیمی های کشور است که سالانه یک میلیون و 469 هزار تن محصولات مختلف شیمیایی و پلیمری از جمله پلی‌اتیلن‌های سبک خطی و سنگین، پلی‌پروپیلن، پلی‌بوتادین، اکسید اتیلن، اتیلن گلیکول‌ها، اتانول آمین‌ها، بوتانول‌ها، اسید اسیتیک، وینیل استات و بنزین پیرولیز تولید می‌کند. این محصولات، مواد اولیه واحد پایین‌دستی کشور است و بخشی از آنها نیز به خارج از کشور صادر می‌شود.

طرح احداث مجتمع پتروشیمی اراک در سال 1363 به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی، مهندسی و نصب، فاز نخست آن در سال 1372 در مدار تولید قرار گرفت، در ادامه کار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر، واحدهای دیگر مجتمع تکمیل و واحد اتوکسیلات به عنوان آخرین واحد مجتمع در سال 82 راه اندازی شد و در مدار تولید قرار گرفت.

از سال 1379 همزمان با تکمیل واحدها، طرح توسعه مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت واحدها به تصویب رسید که فاز نخست آن در مهر 1384 و عملیات اجرایی فاز دوم در تابستان 1386 به انجام رسید.

کد مطلب 930090

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