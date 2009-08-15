محمد غلامی که در دیدار تیم فوتبال استیل آذین برابر صبای قم با "هت تریک" عامل اصلی پیروزی تیمش لقب گرفت، در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد گلزنی اش در این دیدار گفت: بسیار خوشحالم که توانستم با گل‌هایی که در این دیدار به ثمر رساندم ضمن تکمیل زحمات بازیکنان، باعث پیروزی ارزشمند استیل آذین شوم.

وی اضافه کرد: تیم ما در 20 دقیقه نخست این دیدار نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد اما در سایر دقایق تیم برتر میدان بود. البته روی اشتباهات فوتبالی دروازه خود را باز شده دیدیم اما تا آخرین لحظه برای پیروزی تلاش کردیم و در واپسین دقایق موفق به کسب آن شدیم.

مهاجم گلزن تیم فوتبال استیل آذین با بیان اینکه پاس‌های علی کریمی طلایی است، افزود: استیلی روزی یک ساعت تمرین اختصاصی برای من در نظر گرفته است و همین مساله باعث شده بتوانم بهتر از موقعیت‌ها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه با بازیکنان مطرحی که استیل آذین در اختیار دارد، می تواند در هر مسابقه ای نتیجه را عوض کند، تاکید کرد: برای آقای گل شدن به استیل آذین آمده ام و با توجه به بازیکنان پاسوری که در این تیم وجود دارد، می توانم به این مهم دست یابم.

غلامی در پایان با رد موضوع کمک داور به استیل آذین برای رسیدن به پیروزی، گفت: ما تیم بسیار خوبی را در اختیار داریم و با تکیه بر کادرفنی قدرتمند و بازیکنان تاثیرگذار، می توانیم یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ برتر باشیم.