توضیح جشن ساز درباره یک خبر

مدیرعامل شرکت ملی نفت در توضیح خبری که به نقل از وی در خبرگزاری مهر منتشر شده بود گفت: پذیرش وزارت نفت به لحاظ حساسیت و اهمیت این وزارتخانه نیاز به تامل دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله جشن ساز در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح این خبر منتشر شده گفت: "وزارت نفت وزارتخانه حساسی است و هر گونه تصمیم برای آن نیازمند تامل بیشتر است".



مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه حضور من در کابینه دولت دهم به عنوان وزیر نفت بستگی به نظر رئیس جمهوری دارد تصریح کرد: "ایشان رئیس دولت دهم هستند و همه چیز به نظر ایشان بستگی دارد".



خبرگزاری مهر در خبری که پس از این منتشر شده بود به نقل از مدیرعامل شرکت ملی نفت آورده بود : "این تصمیم سختی است و باید بر روی آن حداقل 6 ماه فکر کنم " که بدینوسیله از سوی ایشان اصلاح می شود.