پاسخگویی شبانه روزی دفتر آیت الله مکارم شیرازی به شبهات دینی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حبیب الله رسولی گفت: کلاس های اعتقادی، پاسخ به سئوالات و شبهات دینی و نیز بحث پیرامون واژه های دینی به صورت مستمر با حضور جوانان و نخبگان در این دفتر در حال برگزاری است.

وی با اشاره به استقبال مناسب جوانان و نخبگان از برگزاری این کلاس ها در دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مازندران گفت: افزون بر نخبگان و جوانان، بسیاری از مسئولان نیز در این کلاس شرکت می کنند.

مسئول دفتر آیت الله مکارم شیرازی در مازندران ادامه داد: در این کلاس ها اساتید محترم حوزه علمیه، در خصوص مباحث اعتقادی، اخلاقی و نیز واژه های دینی به بحث می پردازند و همچنین به سئوالات و شبهات ایجاد شده برای جوانان و نوجوانان نیز پاسخ می دهند.

رسولی با بیان اینکه از ابتدای آغاز به کار دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مازندران هر روز بر میزان مراجعه کنندگان افزوده می شود، خاطرنشان کرد: این استقبال به گونه ای است که حتی از بسیاری از نقاط مختلف کشور نیز برای سئوال پیرامون مسائل مختلف دینی با این دفتر تماس گرفته می شود.

وی ادامه داد: دفتر این مرجع تقلید در مازندران، به صورت شبانه روزی آمادگی پاسخگویی به هرگونه سئوال و شبهه دینی مؤمنان را دارد.

مسئول دفتر آیت الله مکارم شیرازی در مازندران اضافه کرد: بسیاری از مؤمنان که سئوالات آنها به صورت کتبی است و نیاز به استفتاء حضرت آیت الله مکارم شیرازی را دارند، این دفتر با ارسال نامه به قم، در کمترین زمان توسط خود این مرجع تقلید به سئوالات آنها پاسخ داده می شود.

رسولی تصریح کرد: با وجود اینکه این مرجع تقلید در حال حاضر در مشهد حضور دارند، حتی بسیاری از سئوالات مؤمنان که نیازمند استفتای وی است، به مشهد ارسال می شود و خودشان در کمترین زمان به آن سئوال و یا شبهه پاسخ می دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان گفت: دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مازندران جهت تعامل و همکاری بیشتر، هیچ مبلغی را به منطقه اعزام نخواهد کرد و همه این امور به اداره کل تبلیغات اسلامی استان واگذار شده است و اعزام روحانی با هماهنگی آنها صورت می گیرد.



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