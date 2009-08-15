رئیس جمهور در معرفی وزرا به ملاکهای رهبری بیشتر توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید صابر جباری عصر شنبه در جلسه شؤونات فرهنگی استان در ساری افزود: رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور موظف به رعایت سیاستها و رهنمودهای رهبری است و باید در اجرایی کردن رهنمودهای رهبری تمام تلاش خود را به کار گیرد.

وی با اشاره به تنفیذ حکم رئیس جمهور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: اعتبار و موفقیت رئیس جمهور در گرو عمل به نصایح رهبری است و مادامی که رئیس جمهور به فرامین رهبری عمل کند اعتبار شرعی و قانونی خواهد یافت.



امام جمعه بهشهر با بیان اینکه تنفیذ حکم رئیس جمهور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی موجب مشروعیت دولت دهم و شخص رئیس جمهور شد تصریح کرد: رئیس جمهور نیز باید در ادامه فعالیت دولت دهم نظرات و رهنمودهای رهبری را همانند گذشته در اولویت برنامه های دولت و دولتمردان قرار دهد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامی را مظهر و نماد وحدت ملی کشور دانست و تصریح کرد: تبعیت از ولایت فقیه موجب شکوفایی نظام اسلامی می شود.

جباری با تأکید بر اینکه همه ما باید در تمام برنامه های خود نظر رهبری را مد نظر داشته باشیم خاطرنشان کرد: این مسئله نیز باید مورد توجه ویژه دولت دهم قرار گیرد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه رئیس جمهور باید در انتخاب وزرا به ملاکهای تعیین شده از سوی رهبری بیشتر توجه کنند بیان داشت: رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در هر برهه ای از عمر این نظام اسلامی سبب پیشرفت و سربلندی آن جامعه است.