ایران مقابل اوکراین "ب" پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته کشورمان امروز با حساب 3 بر صفر و با نتایج (25-9، 25-12، 25-10) مقابل اوکراین "ب" پیروز شد. این تیم روز گذشته مقابل تیم های اوکراین "الف" و آلمان به برتری رسیده بود.

ایران فردا (یکشنبه) در آخرین روز این رقابت ها با روسیه دیدار خواهد کرد. هادی رضایی، سرمربی تیم والیبال نشسته کشورمان، از دیدار فردا به عنوان دیدار فینال یاد کرد.

تورنمنت والیبال نشسته اوکراین با حضور پنج تیم ایران، اوکراین "الف" و "ب"، روسیه و آلمان در شهر "بروواری" اوکراین در حال برگزاری است.

