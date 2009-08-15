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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۱۵

تورنمنت والیبال نشسته اوکراین/

ایران مقابل اوکراین "ب" پیروز شد

ایران مقابل اوکراین "ب" پیروز شد

تیم ایران در ادامه رقابت های والیبال نشسته پنج جانبه اوکراین امروز (شنبه) به سومین پیروزی خود دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته کشورمان امروز با حساب 3 بر صفر و با نتایج (25-9، 25-12، 25-10) مقابل اوکراین "ب" پیروز شد. این تیم روز گذشته مقابل تیم های اوکراین "الف" و آلمان به برتری رسیده بود.

 ایران فردا (یکشنبه) در آخرین روز این رقابت ها با روسیه دیدار خواهد کرد. هادی رضایی، سرمربی تیم والیبال نشسته کشورمان، از دیدار فردا به عنوان دیدار فینال یاد کرد.

تورنمنت والیبال نشسته اوکراین با حضور پنج تیم ایران، اوکراین "الف" و "ب"، روسیه و آلمان در شهر "بروواری" اوکراین در حال برگزاری است.

کد مطلب 930112

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