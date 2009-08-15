شاخص کل بورس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص بازار اول بورس با 1/51 واحد افزایش به هشت هزار و 361 واحد رسید. شاخص بازار دوم با 4/51 واحد افزایش به عدد 15 هزار و 165 واحد رسید. شاخص صنعت با 49 واحد افزایش به هشت هزار و 46 واحد رسید.

در معاملات امروز بازار سهام 53 میلیون سهم به ارزش 144 میلیارد و 134 میلیون ریال در هشت هزار و 970 دفعه معامله شد. قنداصفهان، حق‌تقدم البرز دارو، حق‌تقدم الکتریک خودرو شرق، قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌، فرآورده‌های‌نسوزآذر، سیمان‌ قائن، ‌لیزینگ رایان سایپا، سیمان‌ بهبهان، سیمان دورود و معادن بافق بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

این در حالی است اوراق مشارکت ایران‌ خودرو، سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان، گلتاش‌، ماشین‌سازی‌نیرومحرکه، لعابیران‌، کابل باختر، صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا، ایران‌ ترانسفو، ایران خودرو دیزل و مهندسی نصیرماشین بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.

امروز ارزش تقاضاهای خرید برای سهام ملی صنایع مس ایران 162 میلیارد و 267 میلیون ریال، فولادمبارکه اصفهان 57 میلیارد و 645 میلیون ریال، مپنا 47 میلیارد و 451 میلیون ریال، حفاری شمال 45 میلیارد و 339 میلیون ریال، بانک پارسیان 25 میلیارد و 100 میلیون ریال، سرمایه‌گذاری غدیر 19 میلیارد و 938 میلیون ریال، توسعه‌معادن‌وفلزات 13 میلیارد و 301 میلیون ریال، زامیاد 12 میلیارد و 564 میلیون ریال، سیمان تهران 12 میلیارد و 163 میلیون ریال و فولاد خوزستان 12 میلیارد و 90 میلیون ریال بود.

ارزش سهام شرکت نوردوقطعات‌ فولادی‌ که برای فروش به کارگزاری‌ها سفارش شده بود، به یک میلیارد و 929 میلیون ریال رسید. همچنین ارزش صف کارخانجات مخابراتی ایران به یک میلیارد و 708 میلیون ریال، آبگینه به یک میلیارد و 472 میلیون ریال، سرمایه‌گذاری توسعه ملی به یک میلیارد و 248 میلیون ریال، فولاد امیرکبیرکاشان به 984 میلیون ریال، سرمایه گذاری سایپا به 846 میلیون ریال، بانک صادرات ایران به 833 میلیون ریال، سیمان داراب به 797 کیلیون ریال، نفت پارس به 568 میلیون ریال و سایپا به 431 میلیون ریال رسید.