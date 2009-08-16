پذیرش دوره تحصیلات تکمیلی سطح سه حوزه علمیه خواهران مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، با موافقت شورای برنامه ریزی حوزه علمیه خراسان، پذیرش دومین دوره تحصیلات تکمیلی سطح سه حوزه علمیه خواهران مشهد شهریورماه امسال انجام می شود.

در این دوره نیز تعداد 30 نفر از فارغ التحصیلان دارای مدرک سطح دو، در دو گرایش فقه و اصول و علوم قرآنی و تفسیر پذیرش خواهند شد و نام نویسی از داوطلبان از اول تا بیستم شهریورماه امسال به صورت اینترنتی انجام می گیرد.

زمان برگزاری آزمون ورودی دومین دوره تحصیلات تکمیلی سطح سه حوزه علمیه خواهران مشهد را 24 مهرماه و کلاسهای این دوره، افزون بر مدرسه علمیه نرجس (س) در مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا (س) نیز برگزار می‌شود.

دفترچه راهنمای آزمون تا پایان هفته از طریق سامانه اطلاع رسانی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان به نشانی www.hozehkhorasan.com در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

تجزیه و ترکیب دفتر نخست و چهارم، مبادی العربیة جلد چهارم و صرف متوسطه منابع عمومی آزمون است، ‌یادآور شد: منابع اختصاصی گرایش فقه و اصول شامل تحریرالروضة و الموجز فی اصول الفقه و در گرایش علوم قرآنی و تفسیر، شامل آشنایی با علوم بلاغی، درسنامه علوم قرآنی و جزء اول و سی ام تفسیر نمونه است.



