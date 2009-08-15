اولویت کنونی سپاه مقابله با تهدیدات نرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه سپاه در صحنههای نبرد شکل گرفته است، گفت: سپاه با حضور فعال در عرصه های نبرد توانست مدلها، روشها، تاکتیکها و استراتژیهای نظامی را متناسب تهدیدات و خطرات فرا روی انقلاب اسلامی طراحی و پیاده سازی کند.
جعفری افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ تحمیلی، نقش محوری و تبیین کننده داشته و این نقش را در عملیاتهای بزرگ و پیروزی آفرین که منجر به آزادسازی خرمشهر و دیگر مناطق حساس و نیز شهرهای تحت اشغال دشمن متجاوز بعثی گردید، برای همیشه در تاریخ ثبت کرده است.
وی تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تمام ظرفیت و توان خود در جبهههای حق علیه باطل حضور داشت و اساسا این نهاد مردمی و انقلابی در صحنههای نبرد شکل واقعی خود را پیدا کرد.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه، سپاه همواره در آمادگی همه جانبه برای مقابله با تهدیدات علیه انقلاب و نظام به سر میبرد، افزود: کارنامه درخشان و بسیار حساس و تبیین کننده سپاه در هشت سال دفاع مقدس، به عنوان یک تجربه موفق و راهبردی برای همیشه مورد تاسی قرار می گیرد.
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