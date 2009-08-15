  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

روغن نباتی در ماه مبارک رمضان با تخفیف ویژه عرضه می شود

همزمان با ماه مبارک رمضان و به منظور تنظیم بازار و رعایت حقوق مصرف کنندگان، ‌عرضه روغن نباتی با تخفیف ویژه و براساس نرخهای قبلی صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، ‌این اقدام با هدف جلوگیری از برخی سوء استفاده های احتمالی در آستانه ماه مبارک رمضان و برمبنای هماهنگی های صورت گرفته با ‌انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران صورت می گیرد.

‌این اقدام انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران و کارخانه های تابعه آن که قیمت جهانی روغن خام روبه افزایش است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: ا‌فزایش قیمت محصولات روغن نباتی توسط واحدهای عرضه کننده عمده و خرده به طور کلی ممنوع و در صورت مشاهده هرگونه تخلف توسط بازرسان ویژه این سازمان و همچنین بازرسان سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور با متخلفان برخورد می شود.

کد مطلب 930125

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها