روغن نباتی در ماه مبارک رمضان با تخفیف ویژه عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، ‌این اقدام با هدف جلوگیری از برخی سوء استفاده های احتمالی در آستانه ماه مبارک رمضان و برمبنای هماهنگی های صورت گرفته با ‌انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران صورت می گیرد.

‌این اقدام انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران و کارخانه های تابعه آن که قیمت جهانی روغن خام روبه افزایش است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: ا‌فزایش قیمت محصولات روغن نباتی توسط واحدهای عرضه کننده عمده و خرده به طور کلی ممنوع و در صورت مشاهده هرگونه تخلف توسط بازرسان ویژه این سازمان و همچنین بازرسان سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور با متخلفان برخورد می شود.