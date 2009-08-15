مسابقات قویترین مردان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد‌

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی امیریان عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دور مقدماتی این مسابقات در تاریخ 22 مرداد ماه جاری با حضور 65 نفر از شهرهای مشهد، رشتخوار، گناباد، سبزوار، خواف و نیشابور برگزار شد.

مسئول برگزاری این مسابقات اظهار داشت: این رقابت‌ها در چهار ماده حمل اسکوات تعادلی به وزن 320 کیلوگرم، چهارگانه (گذاشتن وسایل روی سکو)، غلطاندن لاستیک و چرخ عصاره به وزن 400 کیلوگرم برگزار شد.

امیریان افزود: در نتیجه مسابقات‌ جعفر سرباز اول شد و محمدباقر علمی و حمید عباسی به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی گفت: از بین این افراد 11 نفر به مرحله نهایی راه یافتند که امروز این مسابقات در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

مسئول برگزاری این مسابقات با بیان اینکه اسپانسر این مسابقات یک شرکت هواپیمایی بود، اظهار داشت: نفرات برتر این رقابت‌ها برای حضور در مسابقات قوی‌ترین مردان کشور معرفی می‌شوند.