  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۲۳

نماز جمعه در 600 شهر کشور اقامه می شود

نماز جمعه در 600 شهر کشور اقامه می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول گزینش شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور گفت: هم اکنون نماز دندان شکن جمعه در 600 شهر کشور اقامه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، حجت‌الاسلام سیداحمد تقوی بعد از ظهر شنبه در مراسم معرفی امام جمعه جدید عباس آباد تنکابن افزود: نمازجمعه زیباترین و مهمترین تریبون اسلامی در دنیای امروز است.

وی نمازجمعه را نهضت بزرگ عبادی و سیاسی دانست و تصریح کرد: نماز جمعه سنگر بزرگ انقلاب اسلامی است و باید این سنگر را با وحدت حفظ کرد.

وی ادامه داد: دشمن با اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین شده درصدد اختلاف بین اقشار مختلف مردم و مسئولان است که باید با هوشیاری نقشه‌های آنان را خنثی کنیم.

تقوی خاطرنشان کرد: تا پایان سال 88 در هشت شهر مازندران نهاد امام جمعه و ستاد برگزاری نمازجمعه راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش مهر، در پایان حجت‌الاسلام محمدحسین لطیفی امام جمعه جدید شهرستان عباس آباد معرفی شد و از زحمات حجت‌الاسلام عبدالله اسماعیلی امام جمعه سابق این شهر تقدیر شد.

کد مطلب 930141

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها