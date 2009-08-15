نماز جمعه در 600 شهر کشور اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، حجت‌الاسلام سیداحمد تقوی بعد از ظهر شنبه در مراسم معرفی امام جمعه جدید عباس آباد تنکابن افزود: نمازجمعه زیباترین و مهمترین تریبون اسلامی در دنیای امروز است.

وی نمازجمعه را نهضت بزرگ عبادی و سیاسی دانست و تصریح کرد: نماز جمعه سنگر بزرگ انقلاب اسلامی است و باید این سنگر را با وحدت حفظ کرد.

وی ادامه داد: دشمن با اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین شده درصدد اختلاف بین اقشار مختلف مردم و مسئولان است که باید با هوشیاری نقشه‌های آنان را خنثی کنیم.

تقوی خاطرنشان کرد: تا پایان سال 88 در هشت شهر مازندران نهاد امام جمعه و ستاد برگزاری نمازجمعه راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش مهر، در پایان حجت‌الاسلام محمدحسین لطیفی امام جمعه جدید شهرستان عباس آباد معرفی شد و از زحمات حجت‌الاسلام عبدالله اسماعیلی امام جمعه سابق این شهر تقدیر شد.