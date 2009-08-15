پرداخت 303 میلیارد ریال کمک بلاعوض به مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: به منظور تقویت حس همبستگی مردم با نظام اسلامی و تامین اصل رضایت اجتماعی، طی سال گذشته از سوی حوزه معاونت حمایت و سلامت خانواده استان یکسری خدمات حمایتی از جمله تامین کمک هزینه جهیزیه، پوشاک، پرداخت مستمری، ارائه خدمات درمانی و... به صورت بلاعوض به خانواده های تحت حمایت ارائه شد.

به گفته وی کل کمکهای بلاعوض پرداختی در سرفصلهای حمایتی بالغ بر 283 میلیارد ریال بوده است.

وی در ادامه حفظ کرامت انسانی و منزلت خانواده ها را از رسالتهای اساسی این نهاد دانست و اظهار داشت: این نهاد در حوزه فرهنگی و آموزش و در جهت سالم سازی فضای فرهنگی و اعتقادی خانواده های تحت حمایت مبلغ 12 میلیارد و 700 میلیون ریال همچنین در زمینه عمران، آبادانی و ایجاد سرپناه مقاوم برای مددجویان نیز بالغ بر هفت میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار به صورت بلاعوض پرداخت کرده است.

اکبری از اعزام 230 دانش آموز و دانشجو به اردوهای فرهنگی در سال جاری خبر داد و افزود: هدف از اعزام دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت به این اردوها را بالابردن سطح فرهنگی، تقویت روحیه تعاون، افزایش امید و اعتماد به نفس در جوانان ذکر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد 200 دانش آموز در مقطع تحصیلی راهنمائی به مدت 5 روز به اردوگاه امام علی (ع) کرج و تعداد 30 نفر دانشجو نیز به اردوگاه ثامن الائمه مشهد مقدس اعزام شدند که از برنامه های سیاحتی، زیارتی و تفریحی این اردوگاه ها بهره مند خواهند شد.

وی در ادامه به فعالیتهای گسترده کانون مهرورزان جوان در استان اشاره کرد و گفت: این کانون در راستای ایجاد زمینه مناسب جهت تجلی استعدادها و خلاقیتها و بهره گیری از توانائیهای دانشجویان به منظور حضور در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی از سال 81 تشکیل و با 1600 نفر عضو در سطح استان با حمایت این نهاد در حال فعالیت است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی، ایجاد زمینه و بسترسازی اشتغال جهت دانشجویان را از رسالتهای اصلی این کانون دانست و تصریح کرد: برگزاری جشنهای فارغ التحصیلی، اردوهای راهیان نور، برپائی کارگاههای آموزشی و غیره از جمله سایر اقدامات این کانون است.

به گفته اکبری جهت اعزام 230 دانش آموز و دانشجوی تحت حمایت مبلغ 112 میلیون ریال هزینه شده است.