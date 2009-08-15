تغییر و تحولات مدیریتی در شرکت نفت مناطق مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی در ابتدا در حکمی عبدالباقی غفرانی، مدیر سابق امور فنی این شرکت را به سمت قائم مقام مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی منصوب کرد.

همچنین مهدی فکور مدیر سابق عملیات تولید شرکت نفت مناطق مرکزی به عنوان مدیر امور فنی، محمدرضا نقیبی سرپرست شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، با حفظ سمت به عنوان مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی و محمدرضا مهدی پور، مدیر سابق امور فنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شدند.

این انتصابات قرار بود چندی پیش انجام شود که به علت برخی مسائل اجرایی انجام آن به تعویق افتاد.