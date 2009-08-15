سیاست دانشگاه پیام نور دانشجومحوری است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید ابوالحسن ترابی عصر شنبه در نشست ستاد خبری المپیاد دختران دانشگاه پیام نور با بیان اینکه این دانشگاه در سطوح مختلف با داشتن ارزش‌هایی همچون حجاب، نوع پوشش و حضور در برنامه‌ های فرهنگی، یکی از نهادهای فرهنگی پرقدرت است و آینده ‌ای بهتر را در پیش رو دارد، افزود: بدنه فرهنگی این دانشگاه طی چند سال اخیر قوت گرفته است.

وی دانشگاه را نهادی فرهنگی برای تعالی فکر و اندیشه برشمرد و تصریح کرد: گستردگی دانشگاه پیام نور به ویژه در نقاط محروم، تعداد بسیار دانشجویان، بومی بودن و اهمیت آن در شناسایی نیازهای فرهنگ بومی منطقه از جمله دلایل اهمیت دانشگاه پیام نور در سطح کشور است.

مدیرکل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور کشور گفت: اگر ظرفیتهای موجود در آزمون‌ها برداشته شود به طور قطع دانشجویان این دانشگاه بیشترین ظرفیت‌های پذیرش کارشناسی ارشد و دکترا را به خود اختصاص خواهند داد که این سبب افتخار است.

ترابی با اشاره به برنامه ورزشی و فرهنگی پیام نور در بیرجند در المپیاد اخیر اظهار داشت: انجام کارهای فرهنگی موجب ایجاد اعتماد به نفس بین دانشجویان می ‌شود.

مسئول کمیته فرهنگی دومین المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور نیز با اشاره به حرکات ارزشمندی که در این المپیاد رخ داد، گفت: قهرمانان مبتکر استان قم با اقدامی فرهنگی و زیبا رونق دیگری به المپیاد بخشیدند.

محمد حسین سالاری افزود: از ابتکارات قمی‌ها در این المپیاد در حوزه دین این بود که با محوریت شناسایی انحراف و شیطان پرستی، پوسترهای مختلف بین تمامی دست ‌اندرکاران و ورزشکاران توزیع کردند.