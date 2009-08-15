مشارکتهای مردمی در مشهد نسبت به سال گذشته 90 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ پاسدار احد کریمی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در بدنه ناجا مشکلات سیستم تلفنی 110، حضور توزیع کنندگان و فروشندگان اراذل و اوباش در سطح شهر مشهد کیف قاپ ها، جرایم خشن، موتورسیکلت های مختلف و مزاحم، کاروانهای عروسی با حضور کارشناسان انتظامی بررسی و رسیدگی شد.

فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی مشکلات موجود در شهر مشهد را با انجام عناوینی نظیر افزایش 3 برابری کاربران 110 جهت پاسخگویی، طرح پاکسازی سطح شهر از فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر با انجام 150 عملیات و کشف 292 کیلوگرم مواد مخدر، ایجاد آرامش و پاکسازی از حضور اراذل و اوباش شهر با انجام 47 عملیات متوالی و دستگیری 19 نفر، فعالیت موتورسیکلتها در لباسهای شخصی و انتظامی جهت جلوگیری از کیف قاپی و دستگیری 28 کیف قاپ، استقرار 250 واحد خودرویی و موتوری جهت ایجاد آرامش عملی کرده است که مشارکت 90 درصدی مردم موجب این افزایش ها شده است.

وی در خصوص استقرار واحدهای خودرویی و موتوری گفت: تاکنون یک دوم واحدهای خودرویی و موتوری در مشهد ساماندهی شده است که با انجام این اقدام سعی بر تاثیرگذاری در ایجاد امنیت و آرامش مردم داریم و دراین راستا 70 درصد توان کلانتری ها و پاسگاهها به کار گرفته شده است که دو سوم این گشتها دائمی و یک سوم آن به صورت مقطعی و با توجه به جغرافیا و زمان جرم به کارگیری خواهد شد.

فرمانده انتظامی مشهد افزود: فرماندهی انتظامی مشهد در 20 روز اخیر موفق به توقیف 3635 دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم، کشف 90 موتورسیکلت، 21 سارق موتورسیکلت، توقیف 80 دستگاه خودروی تولید کننده آلودگی صوتی، کشف 82 دستگاه خودروی سرقتی و دستگیری 18 سارق و در مجموع دستگیری 557 سارق شده است و تماس های گرفته شده با 110، 128 هزار و 403 مورد است.

کریمی به استقاده غیرمتعارف از چاقو توسط جوانان اشاره داشت و گفت: نیروی انتظامی جمع آوری و پرونده شدن سلاح های سرد را در دستور کار دارد زیرا بیش از 90 درصد افراد مجروح یا مقتول شده توسط چاقو و سلاح های سرد صورت گرفته است.

وی با توجه به فرارسیدن ماه مبارک اظهار داشت: در صورت مشاهده هرگونه روزه خواری و بی احترامی به مبانی این ماه با متخلفین برخورد خواهد شد.

فرماندهی انتظامی مشهد از به کارگیری 20 خط موبایل جهت پیامک به فرماندهی انتظامی مشهد در آینده نزدیک خبر داد و افزود: به کارگیری این دو خط علاوه بر سیستم تلفنی 110، فعالیتهای پلیس را با تسریع روبرو خواهد کرد.