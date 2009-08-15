فعالیتهای پلیس در عرصه کنونی 100 درصد علمی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سرهنگ پاسدار حسین عامریون عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: فرماندهی انتظامی مشهد با تغییر تاکتیک و رویکرد روبرو بوده است و در این رویکرد هدف رضایتمندی مردم است.

جانشین فرماندهی انتظامی مشهد اظهار داشت: آموزش در بدنه ناجا از بالاترین تا پایین ترین رده دنبال می شود که پلیس کنونی 100درصد علمی از نظر توانمندی و قدرت اجرایی بی نظیر است زیرا با کمترین آثار به وقایع اصلی جرم دست پیدا می کند.

وی از به کارگیری دانش در سطوح مختلف در ناجا خبر داد و ادامه داد: با توجه به استفاده از پلیس های متفاوت با ماموریتهای تخصصی فعالیتهای جدیدی با عناوین چهره نگاری، فتو فایلر، تعیین اصالت، تیم کاشف 2، سیستم کشف مسروقات از طریق موبایل، موبایل پارک، نظارت تصویری، دوربین های پلاک خوان، چهره زنی، اثر برداری از صحنه ها و بررسی DNA در ناجا به کارگیری شده است که تعدادی از این فعالیتها در مشهد طراحی شده که به صورت کشوری اجرا خواهد شد.

عامریون ادامه داد: امیدواریم با مشارکت مردم افزایش و ارتقای دانش در پلیس، شاهد شهری با امنیت بالا باشیم و توانمندی های پلیس در تمامی عرصه های پیشرفت و توسعه یابد.