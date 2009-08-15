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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۵۴

هفته دوم لیگ برتر /

توقف استقلال در شیراز

توقف استقلال در شیراز

تیم فوتبال استقلال که در نخستین دیدار خود در نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر تیم سپاهان را شکست داده بود در دومین مسابقه برابر تیم مقاومت سپاسی شیراز به تساوی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از هفته دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 17 روز شنبه تیم های مقاومت سپاسی و استقلال تهران به قضاوت تورج حق وردی در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف هم رفتند که در پایان دو تم به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

این دو تیم در شرایطی به مصاف هم رفتند که در نخستین دیدار خود در لیگ نهم را با پیروزی پشت سرگذاشته بودند. استقلال و مقاومت در دیدار هفته دوم فوتبال پایاپایی را به نمایش گذاشتند اما در نیمه دوم بازی تا حدودی رنگ خشونت به خود گرفت که ماحصل آن دادن 8 کارت زرد از سوی حق وردی به بازیکنان دو تیم بود.

استقلال و مقاومت سپاسی با این تساوی 4 امتیازی شدند.

کد مطلب 930155

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