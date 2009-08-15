توقف استقلال در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از هفته دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 17 روز شنبه تیم های مقاومت سپاسی و استقلال تهران به قضاوت تورج حق وردی در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف هم رفتند که در پایان دو تم به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

این دو تیم در شرایطی به مصاف هم رفتند که در نخستین دیدار خود در لیگ نهم را با پیروزی پشت سرگذاشته بودند. استقلال و مقاومت در دیدار هفته دوم فوتبال پایاپایی را به نمایش گذاشتند اما در نیمه دوم بازی تا حدودی رنگ خشونت به خود گرفت که ماحصل آن دادن 8 کارت زرد از سوی حق وردی به بازیکنان دو تیم بود.

استقلال و مقاومت سپاسی با این تساوی 4 امتیازی شدند.