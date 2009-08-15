ذوب آهن در تبریز متوقف شد / صعود شاگردان ابراهیم زاده به رده دوم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز دوم از هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، عصر امروز(شنبه) تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و ذوب آهن اصفهان برابر هم به میدان رفتند که در پایان این دیدار دو تیم تساوی بدون گل دست یافتند.

این مسابقه از ساعت 17 با قضاوت سعید مظفری‌زاده در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار شد و محمدرضا خلعتبری تنها بازیکن اخطاری این دیدار لقب گرفت.

ورزشگاه شهر تبریز پس از حدود 8 سال مجددا میزبان یکی از مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود اما هواداران متعصب این شهر نتوانستند پس از این مدت طعم پیروزی در لیگ برتر را بچشند. این نخستین امتیاز تیم تراکتورسازی در لیگ برتر بود.

با این نتیجه تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با 4 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم‌های ملوان بندرانزلی، مقاومت سپاسی شیراز و استقلال تهران رده دوم جدول را از آن خود کرد. تراکتورسازی هم با یک امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم‌های پیکان و پاس همدان به رده پانزدهم جدول صعود کرد.