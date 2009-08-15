وزارت علوم توجه بیشتری به توسعه مراکز دانشگاهی در مازندران داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، سید محمد کریمی بعد از ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افزود: انتظار داریم وزارت علوم به این گلایه ها توجه کند و با توجه به عالم پرور بودن استان مازندران نگاه ویژه ای به این استان داشته باشد.

کریمی افزود: اگر دانشگاه ها خواستار تعامل با ما باشند از هیچ کمک و حمایتی دریغ نمی کنم.

وی از رئیس جدید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل خواست: با توجه به ازدیاد حوزه علمیه در شهرستان بابل ارتباط دانشگاه با حوزه های علمیه بابل را برقرار کند.

کریمی تصریح کرد: با شروع کار دولت دهم ما خواستار ارتباط بین مسئولان استان و دانشگاه، صنعت و دانشگاه و کشاورزی و دانشگاه هستیم.

وی در خصوص توسعه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اظهار داشت: در حال حاضر به صورت قطعی زمین دانشگاه واگذار نشده است اما نگاه ما نگاه کاملا مثبتی است و کمیسیون ماده 32 نیز آمادگی کامل برای واگذاری زمین برای طرح توسعه دانشگاه دارد.

کریمی بیان داشت: اختصاص زمین درصد ناچیزی از کار است و بعد از اختصاص زمین باید بنایی در شانیت شهرستان بابل احداث شود.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز اظهار داشت: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دارای 3 هزار و 500 نفر دانشجو در رشته های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است که از این تعداد 350 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد، صد نفر دکتری و بقیه دانشجوی کارشناسی به صورت روزانه و شبانه هستند.

شکرالله شکری کجوری افزود: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دارای صد عضو هیئت علمی، 160 پرسنل و چهار دانشکده مصوب و یک دانشکده در حال احداث است.

وی ارتقا عضو هیئت علمی از طریق هیئت ممیزه دانشگاه، طرح جامع دانشگاه در سند چشم انداز 10 و 20 ساله، استقرار واحدهای فناور در مراکز رشد دانشگاه، پیگیری در جهت احداث پارک فناوری، طرح توسعه دانشگاه، کسب عنوان نخست دانشگاه صنعتی در نمایشگاه سیمرغ بین 300 مراکز علمی و دانشگاهی کشور را از جمله موفقیتهای این دانشگاه در طی دوران فعالیت خود برشمرد.

شکری تصریح کرد: در مدت کوتاه دوران مسئولیتم سعی کردم به دور از هیاهوی جناحی در چارچوب مقررات و ضوابط و معیارهای دانشگاهی فعالیت کنم و در تصمیمات دانشگاه تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار نگرفتم.

رئیس جدید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اظهار داشت: آموزش عالی از واجبات است و از اولویت های مهم نظام مقدس نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود.

عسگر جانعلی زاده افزود: در درازمدت مشکلات کشور از نگاه منظر علم قابل حل است و امیدوارم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان بزرگترین قطب دانشگاه صنعتی نوشیروانی شمال کشور با دارا بودن نخبگان زیاد، نیروهای قوی و کارآمد به قطب بزرگ علوم و فن آوری نوین تبدیل شود.