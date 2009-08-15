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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۳۵

وزارت علوم توجه بیشتری به توسعه مراکز دانشگاهی در مازندران داشته باشد

وزارت علوم توجه بیشتری به توسعه مراکز دانشگاهی در مازندران داشته باشد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با اظهار گلایه از وزارت علوم به خاطر کم توجهی به توسعه مراکز دانشگاهی خواستار توجه بیشتر این وزارتخانه به توسعه مراکز دانشگاهی استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، سید محمد کریمی بعد از ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افزود: انتظار داریم وزارت علوم به این گلایه ها توجه کند و با توجه به عالم پرور بودن استان مازندران نگاه ویژه ای به این استان داشته باشد.

کریمی افزود: اگر دانشگاه ها خواستار تعامل با ما باشند از هیچ کمک و حمایتی دریغ نمی کنم.

وی از رئیس جدید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل خواست: با توجه به ازدیاد حوزه علمیه در شهرستان بابل ارتباط دانشگاه با حوزه های علمیه بابل را برقرار کند.

کریمی تصریح کرد: با شروع کار دولت دهم  ما خواستار ارتباط بین مسئولان استان و دانشگاه، صنعت و دانشگاه و کشاورزی و دانشگاه هستیم.

وی در خصوص توسعه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اظهار داشت: در حال حاضر به صورت قطعی زمین دانشگاه واگذار نشده است اما نگاه ما نگاه کاملا مثبتی است و کمیسیون ماده 32 نیز آمادگی کامل برای واگذاری زمین برای طرح توسعه دانشگاه دارد.

کریمی بیان داشت: اختصاص زمین درصد ناچیزی از کار است و بعد از اختصاص زمین باید بنایی در شانیت شهرستان بابل  احداث شود.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز اظهار داشت: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دارای 3 هزار و 500 نفر دانشجو در رشته های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است که از این تعداد 350 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد، صد نفر دکتری و بقیه دانشجوی کارشناسی به صورت روزانه و شبانه هستند.

شکرالله شکری کجوری افزود: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دارای صد عضو هیئت علمی، 160 پرسنل و چهار دانشکده مصوب و یک دانشکده در حال احداث است.

وی ارتقا عضو هیئت علمی از طریق هیئت ممیزه دانشگاه، طرح جامع دانشگاه در سند چشم انداز 10 و 20 ساله، استقرار واحدهای فناور در مراکز رشد دانشگاه، پیگیری در جهت احداث پارک فناوری، طرح توسعه دانشگاه، کسب عنوان نخست دانشگاه صنعتی در نمایشگاه سیمرغ بین 300 مراکز علمی و دانشگاهی کشور را از جمله موفقیتهای این دانشگاه در طی دوران فعالیت خود برشمرد.

شکری تصریح کرد: در مدت کوتاه دوران مسئولیتم سعی کردم به دور از هیاهوی جناحی در چارچوب مقررات و ضوابط و معیارهای دانشگاهی فعالیت کنم و در تصمیمات دانشگاه تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار نگرفتم.

رئیس جدید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اظهار داشت: آموزش عالی از واجبات است و از اولویت های مهم نظام مقدس نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود.

عسگر جانعلی زاده افزود: در درازمدت مشکلات کشور از نگاه منظر علم قابل حل است و امیدوارم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان بزرگترین  قطب دانشگاه صنعتی نوشیروانی شمال کشور با دارا بودن نخبگان زیاد، نیروهای قوی و کارآمد به قطب بزرگ علوم و فن آوری نوین تبدیل شود.

کد مطلب 930163

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