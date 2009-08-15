چین حریف ایران در دیدار نهایی جام ملت های آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم چین امروز(شنبه) در دیداری نزدیک و نفسگیر موفق شد با نتیجه 72 بر 68 مقابل لبنان به برتری رسیده و راهی دیدارنهایی رقابت های جام ملت های آسیا شود.

پیروزی میزبان مقابل نایب قهرمان دوره قبل درحالی حاصل شد که دو تیم در واپسین لحظات بازی با نتیجه تساوی کار خود را دنبال می کردند.

به این ترتیب تیم چین به عنوان پرافتخارترین تیم جام ملت های آسیا (14 عنوان قهرمانی) فردا(یکشنبه) ساعت 30/17 با ایران که در دوره گذشته این رقابت ها با قهرمانی به کار خود پایان داده است، رو به رو می شود.

ایران امروز در دیدار با اردن با نتیجه 77 بر 75 پیروز شد و ضمن صعود به دیدار نهایی، جواز حضور در رقابت های جام جهانی 2010 ترکیه را کسب کرد.

تیم های اردن و لبنان هم فردا ساعت 30/12 برای کسب مدال برنز این بازی ها و نیز جواز حضور در رقابت های جام جهانی به عنوان تیم سوم، مقابل هم صف آرایی می کنند.