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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۴۴

نتایج روز سوم برگزاری مسابقات تکواندو نونهالان کشور در کرج اعلام شد

نتایج روز سوم برگزاری مسابقات تکواندو نونهالان کشور در کرج اعلام شد

کرج - خبرگزاری مهر: نتایج سومین روز از هفدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی کشور در رده سنی نونهالان که هم اکنون نیز در کرج در حال برگزاری است، اعلام شد.

دبیر هیئت تکواندو کرج در حاشیه برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سینا میرزایی از توابع استان تهران در وزن اول، فرزان آشورزاده از استان مازندران در وزن سوم، پویا افشار از کرج در وزن پنجم، علی خالقی از تهران در وزن هفتم و سید احسان محمدی از بوشهر در وزن نهم به عنوان نفرات برتر پنج وزن نونهالان شناخته شدند.

محمد کمال عباسی افزود: در سومین روز از این مسابقه ها حدود 150 تکواندو کار از استانهای مختلف به رقابت پرداخته اند.

در این دوره از مسابقات که از چهارشنبه هفته گذشته در سالن ورزشی انقلاب کرج آغاز شده و تا دوشنبه هفته جاری ادامه دارد، هزار و 700 تکواندوکار دختر و پسر شرکت کردند.

کد مطلب 930172

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