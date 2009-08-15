نتایج روز سوم برگزاری مسابقات تکواندو نونهالان کشور در کرج اعلام شد

دبیر هیئت تکواندو کرج در حاشیه برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سینا میرزایی از توابع استان تهران در وزن اول، فرزان آشورزاده از استان مازندران در وزن سوم، پویا افشار از کرج در وزن پنجم، علی خالقی از تهران در وزن هفتم و سید احسان محمدی از بوشهر در وزن نهم به عنوان نفرات برتر پنج وزن نونهالان شناخته شدند.

محمد کمال عباسی افزود: در سومین روز از این مسابقه ها حدود 150 تکواندو کار از استانهای مختلف به رقابت پرداخته اند.

در این دوره از مسابقات که از چهارشنبه هفته گذشته در سالن ورزشی انقلاب کرج آغاز شده و تا دوشنبه هفته جاری ادامه دارد، هزار و 700 تکواندوکار دختر و پسر شرکت کردند.