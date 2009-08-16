فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بررسی های کمیته ویژه مجلس درخصوص وضعیت بازداشت شدگان اخیر، اظهارداشت: از روزهای اولیه تشکیل کمیته ، با توجه به گزارشات ارائه شده درخصوص بازداشتگاه کهریزک و زندانهای دیگر، اخباری از بدرفتاری و کمبود امکانات داشتیم، موضوعات مطرح شده برای کمیته قابل تامل بود ، بنابراین بررسی ها دراین زمینه آغاز شد.

وی ادامه داد: آنچه مهم است این است که در این تحقیق میدانی و گفتگو با متهمان و بازداشت شدگان اخیر اعتراضی مبنی بر تجاوز جنسی نداشتیم. منابع خبری ما باید همین افرادی باشند که با آنها گفتگو داشته ایم ، اما در کل تحقیقاتی که داشتیم و چنین اخباری که دال بر تجاوز جنسی باشد از بازداشت شدگان به ما نرسید.

عضو کمیته ویژه مجلس گفت: از آنجا که بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری اراذل و اوباش بود ما به عنوان کمیته ای که مسئولیت بررسی همه جوانب را داشت، به میزان بالایی نسبت به وجود چنین تعرضاتی حساسیت داشتیم و در بررسی ها به این موارد هم دقت کافی کرده ایم.

تجری تصریح کرد: اما در گفتگو با بازداشت شدگان در کهریزک، وقتی از آنان در مورد مسائل مختلف سئوال شد پاسخ دادند که از آنجا که ما گروه جدیدی بودیم و منسجم با هم عمل می کردیم و وضعیت فکری و روحی جدایی از ازذل و اوباش داشتیم آنها جرات نزدیک شدن به ما نداشتند چه برسد به اینکه به ما تعرضی داشته باشند.

وی برچسب زدن به نهادهای انتظامی را کاری نادرست خواند و گفت: چنین حرکاتی از متخلف ترین ماموران نیز قابل تصور نیست اما با این وجود چون وظیفه تحقیق داشتیم در همه مواردی که امکان خیلی ضعیف هم وجود داشت بررسی کردیم، اما به یک مورد شبهه نیز برخورد نکردیم.

نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با انتقاد از نامه کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و طرح ادعاهایی مبنی بر تجاوز جنسی در رسانه ها خاطرنشان کرد: آقای کروبی اگر مستنداتی دارند ارائه دهند تا رسیدگی شود. متاسفانه با یک بیانیه که مستنداتی هم ندارند زحمات 30 ساله انقلاب و نظام را به خطر می اندازند در حالی که تا کنون یک مصداق هم معرفی نکرده اند.

وی خبر رسانی به کروبی در این خصوص را پروژه ای برای بازی با آبروی وی خواند و از رئیس سابق مجلس شورای اسلامی خواست تا بیش ازاین امکان سوء استفاده را برای معاندان فراهم نکند.

تجری درخصوص معرفی ماموران انتظامی متخلف با ابراز بی اطلاعی از چگونگی برخورد و مجازات در نظر گرفته برای آنان گفت: ما برای کسی که به اموال عمومی آسیب رسانده و بانک آتش زده امکان دفاع از خود می دهیم چگونه انتظار داریم برای ماموری که صرفا در مظان اتهام است حق دفاع قائل نباشیم.

این عضو کمیته ویژه گفت: صرف اعلام اسامی در این مقطع بدون اثبات مسئله ساز و ظلم در حق مامورن است، بنابراین خیلی از این اطلاعات به صورت کلی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و تا اثبات جرم، اسامی منتشر نمی شود.

وی تاکید کرد: درصورتی که جرم ثابت شود خاطیان به تشخیص دادگاه به مردم معرفی می شوند و محاکمه خواهند شد.

تجری گفت: برخورد با آشوبگران و ماموران متخلف باید در فضایی به دور از احساس و شتابزدگی انجام شود و از افراط و تفریط پرهیز شود. ما خواهان احقاق حق همه کسانی که در بازداشتگاه با آنان بدرفتاری شده است هستیم و همچنین خواهان حفظ آبروی نظامیان و برخورد با متخلفان در این سازمانیم.

وی اظهارداشت: هرگونه قضاوت پیش دستانه ظلم به جامعه است زیرا مسیر تشخیص حق را از جامعه می گیرد و باعث انحراف ذهن جامعه می شود.

تجری به عنوان یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس در پایان این گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: با آغوش باز از کسانی که اطلاعات کاملی از کشته شدگان، مفقودان و ادعای تعرض به بازداشتی ها را دارند استقبال می کنیم و درخواست ما این است که اطلاعات فردی ارائه شده کامل باشد تا پیگیری با مشکل مواجه نشود.

وی گفت: به نظر ما به فرض وجود مواردی از تعرض در میان بازداشتی ها، برخورد با متخلفان خدمت به آقای کروبی نیست بلکه خدمتی در راستای سلامت دستگاهها است. تمام ساختار حکومتی ما آمادگی این را دارد که در صورت گزارش درستی از این گونه موارد موضوع را به طور جدی پیگیری کند.



