مشکلات همچنان ادامه دارد / ناراحتی خبرنگاران و تحریم نشست خبری

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در پایان دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و ذوب آهن اصفهان، ماموران نیروی انتظامی به علت بروز مشکلات هماهنگی اجازه ورود خبرنگاران را به نشست خبری ندادند.

این مساله باعث شد تعدادی از خبرنگاران از حضور در نشست خبری پایان مسابقه انصراف داده و آن را تحریم کنند و در نهایت با حالت قهر ورزشگاه را ترک کنند. البته در این بین پس از انجام هماهنگی‌های لازم تنها تعداد محدودی از خبرنگاران در نشست خبری حاضر شدند.

متاسفانه این ناهماهنگی‌های از همان روز نخست لیگ برتر وجود داشت و در دیدار مس کرمان برابر پرسپولیس در هفته نخست نیز همین موضوع باعث سردرگمی خبرنگاران برای ورود به ورزشگاه و نشست خبری پایان آن مسابقه شد.