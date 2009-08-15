تلاش کنگره آمریکا برای آزادی زندانیان اخوان المسلمین مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المحیط، حسنی مبارک رئیس جمهور مصر امروز قاهره را به مقصد واشنگتن ترک کرد.

بر این اساس منابع خبری از گفتگوهای یک نماینده دموکرات کنگره با "باراک اوباما" رئیس جمهور و "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا برای فشار بر مبارک در زمینه مشخص شدن سرنوشت رهبران اخوان المسلمین خبر می دهند.

این نماینده دموکرات کنگره از رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا خواهد خواست درباره مشخص شدن سرنوشت "عبدالمنعم فتوح" و "محمدعلی بشر" [از رهبران بلندپایه اخوان المسلمین] با رئیس جمهور مصر گفتگو کنند.

بنابراین گزارش این برای نخستین بار است که عضوی از کنگره آمریکا تقاضایی این چنینی در زمینه آزادی زندانیان اخوان المسلمین مصر مطرح خواهد کرد.

این تقاضا همچنین شامل دیگر زندانیان سیاسی، فعالان لیبرال و وبلاگ نویس هایی که در بازداشت به سر می برند نیز می شود.