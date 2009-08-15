زیباترین بازی لیگ را شاهد بودیم / برخی آقایان برای ما حاشیه درست کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی پس از پیروزی 3 بر صفر شنبه شب تیمش برابر مس کرمان ضمن بیان این مطلب افزود: ما شناخت خوبی از مس کرمان داشتیم و با خنثی کردن نقاط قوت آنها توانستیم به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.

قلعه نویی ادامه داد: بازی سختی را با پیروزی پشت سرگذاشتیم و خوشحالم که توانستیم در نخستین دیدار خانگی به سه امتیاز روحیه بخش دست پیدا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دو تیم مس و سپاهان فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشتند که البته بازیکنان ما توانستند از موقعیت ها بهتر استفاده کنند و به پیروزی برسند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان به برخی حاشیه سازی ها برای دو تیم مس و سپاهان اشاره کرد و افزود: برخی افراد بیرونی با ایجاد حاشیه برای تیم های صنعتی به دنبال متشنج کردن اوضاع بودند که راه به جایی نبردند.