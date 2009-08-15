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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۲۱:۳۰

امیرقلعه نویی:

زیباترین بازی لیگ را شاهد بودیم / برخی آقایان برای ما حاشیه درست کردند

زیباترین بازی لیگ را شاهد بودیم / برخی آقایان برای ما حاشیه درست کردند

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت دیدار تیمش برابر مس کرمان زیباترین بازی دو هفته ابتدایی لیگ برتر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی پس از پیروزی 3 بر صفر شنبه شب تیمش برابر مس کرمان ضمن بیان این مطلب افزود: ما شناخت خوبی از مس کرمان داشتیم و با خنثی کردن نقاط قوت آنها توانستیم به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.

قلعه نویی ادامه داد: بازی سختی را با پیروزی پشت سرگذاشتیم و خوشحالم که توانستیم در نخستین دیدار خانگی به سه امتیاز روحیه بخش دست پیدا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دو تیم مس و سپاهان فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشتند که البته بازیکنان ما توانستند از موقعیت ها بهتر استفاده کنند و به پیروزی برسند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان به برخی حاشیه سازی ها برای دو تیم مس و سپاهان اشاره کرد و افزود: برخی افراد بیرونی با ایجاد حاشیه برای تیم های صنعتی به دنبال متشنج کردن اوضاع بودند که راه به جایی نبردند.

کد مطلب 930211

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