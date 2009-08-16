بانک توسعه اسلامی در ایجاد شبکه فاضلاب در رودسر مشارکت می کند

رضا دوست جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این بانک برای اجرای این طرح 276 میلیارد ریال سرمایه گذاری می کند.

وی همچنین از بهره برداری 130 طرح عمرانی در هفته دولت امسال دراین شهرستان اشاره کرد و افزود: این طرحها به ارزش 90 میلیارد ریال در بخشهای عمرانی، راهسازی، مخابراتی و نوسازی مدارس به بهره برداری خواهد رسید.

دوست جلالی درادامه از معرفی سه مدیر برتر در هفته دولت خبر داد و گفت: مدیران شهرستان باید 300 امتیاز کسب کنند تا به عنوان مدیر برترمعرفی شوند.

فرمانداررودسر از مبادله توافق نامه طرحها در سال جاری اشاره و یادآورشد: تاکنون 40 تا 43 درصد مبادله ها انجام شده است.