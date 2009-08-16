به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر این هفته میزبان پنج نمایش است. سالن اصلی مجموعه این هفته میزبان اجرای نمایش "باغ شکرپاره" نوشته و کار قطبالدین صادقی است که ساعت 20:15 روی صحنه میرود. باغ شکرپاره" نمایشی تخته حوضی است که داستان به پادشاهی رسیدن "شلی" یکی از تیپهای نمایش تخته حوضی را روایت میکند.
کاظم هژیرآزاد، اسماعیل بختیاری، ناصر عاشوری، کرامت رودساز، عباد نظری، مصطفی عبدالهی، رهام مخدومی و سامان داربی بازیگران این نمایش هستند.
سالن چهارسوی مجموعه نیز میزبان نمایش "خشکسالی و دروغ" نوشته و کار محمد یعقوبی است که ساعت 20:30 روی صحنه میرود. این نمایش به داستان زندگی یک وکیل دادگستری میپردازد و علی سرابی، مهدی پاکدل و آیدا کیخایی در آن بازی میکنند.
صحنهای از نمایش "سگ سکوت"
نمایش "پیچ تند" نوشته آرش عباسی و کارگردانی کتایون فیض مرندی نیز مانند هفته گذشته در سالن سایه اجرا میشود. این نمایش روایتگر زندگی خانوادهای اقلیت در زمان جنگ تحمیلی در ایران است. "پیچ تند" با حضور ناهید مسلمی، رویا بختیاری، الهام کردا و علی سرابی ساعت 19 در سالن سایه اجرا میشود.
سالن قشقایی همچون هفته گذشته پذیرای علاقمندان به نمایش "شهر شطرنجی" نوشته فرهاد نقدعلی و کارگردانی رضا حامدیخواه است که ساعت 20 اجرا میشود. این نمایش با حضور بازیگرانی چون آشا محرابی و مهرداد ضیایی داستان چند هنرمند نمایشهای شادیآور ایرانی است که در تئاتر پارس با مشکلاتی مواجه میشوند.
نمایش "اوسنه گمشده" مریم معینی نیز این هفته آخرین اجراهای خود را در کارگاه نمایش تئاتر شهر پشت سر خواهد گذاشت. "اوسنه گمشده" نوشته طلا معتضدی اثری عروسکی- زنده است که ساعت 18 در کارگاه نمایش روی صحنه میرود.
تالار مولوی این هفته میزبان سه اثر نمایشی است. سالن اصلی مجموعه ساعت 18 میزبان نمایش "آن شب که برف میبارید" سیدجواد طاهری است. داستان این نمایش درباره دختر بچهای دستفروش است که با یک کارگردان فیلم مستند و همچنین یک نقاش و نوازنده دورهگرد خیابانی آشنا میشود و آفاق میرقاسمی، کیمیا مکاری و سیدجواد طاهری بازیگران آن هستند.
نمایش "ملا نصرالدین" علیاصغر دشتی نیز ساعت 20:30 در سالن اصلی مولوی به روی صحنه میرود. در این نمایش که به صورت تجربی تولید و اجرا میشود، فاطمه نقوی، نگار عابدی، ستاره پسیانی، عباس حبیبی، علی شمس، رامین سیاردشتی و هدایت هاشمی ایفای نقش کردهاند.
تالار کوچک مولوی همچون هفته گذشته میزبان نمایش "ویولنهاتان را کوک کنید" شیما صادقی است که ساعت 19:15 روی صحنه میرود. این نمایش با بازی هوتن شکیبا، حامد منافی و شیما صادقی داستان دو مرد و یک زن است که برای خدمت به موجودی انتخاب میشوند که شناختی نسبت به آن ندارند.
تماشاخانه ایرانشهر در این هفته با دو نمایش پذیرای علاقمندان به تئاتر خواهد بود. سالن شماره یک ایرانشهر که تا هفته گذشته میزبان نمایش "عدالتخانه" حمیدرضا آذرنگ بود در هفته جاری میزبان نمایش "زال و رودابه" نادر رجبپور خواهد بود. این نمایش برگرفته از داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی به صورت تلفیقی از حرکت و موسیقی اجرا میشود.
اما سالن شماره دو ایرانشهر همچنان میزبان نمایش "سگسکوت" آروند دشت آرای خواهد بود. این نمایش با حضور بازیگرانی چون بابک حمیدیان، باران کوثری و پانتهآ بهرام ساعت 20:30 اجرا میشود و ماجرای بازگشت مردی به همراه همسرش به خانه قدیمی پدری خود است.
تماشاخانه سنگلج با میزبانی نمایش "قولنج" نوشته داود فتحعلیبیگی و به کارگردانی حسین بابایی و حضور سعدی افشار که به صورت تخته حوضی اجرا میشود، ساعت 19 پذیرای علاقهمندان به تئاتر خواهد بود. تالار مهر حوزه هنری هم این هفته پذیرای نمایش "داستان عامه پسند" نوشته و کار آرش عباسی است که ساعت 19 روی صحنه میرود. محمد عسگری، مهران نائل و رویا دعوتی بازیگران این نمایش هستند.
خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر هفته جاری میزبان نمایش "منتشا" مجید رحمتی است. "منتشا" که از آثار اجرا شده در بخش صحنهای چهاردهمین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی سنتی است، ساعت 18:30 به روی صحنه خواهد رفت. تالار تجربه فرهنگسرای بهمن نیز این هفته ساعت 18:30 میزبان نمایش "بیات بیژن" مهدی فرجامی خواهد بود که برگرفته از قصه بیژن و منیژه شاهنامه فردوسی است.
نمایش "درختها" به کارگردانی مهرداد کورشنیا از این هفته ساعت 19 در تالار محراب ادارهکل ارشاد استان تهران به روی صحنه میرود. این نمایش کاری از گروه تئاتر "بهمن" از شهرستان ساوجبلاغ است که در بخش چشمانداز بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اجرا شده بود.
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