پنج منبع آبی ثابت آب شرب در رامهرمز نصب شد

حفیظ الله بندار در گفتگو با خبرنگار مهر در رامهرمز اظهارداشت: در ادامه روند رسیدگی به کیفیت آب شرب شهرهای خوزستان این اداره برای رفاه حال شهروندان، اقدام به نصب پنج منبع ثابت توزیع آب شرب در پنج نقطه پرتراکم شهر به ظرفیت هر کدام 30 هزار لیتر کرده است.

وی منبع تأمین آب آشامیدنی این منابع را دو دستگاه RO به ظرفیت تولید هر کدام یک هزار متر مکعب در شبانه روز عنوان کرد و گفت: با نصب این پنج منبع 150 هزار لیتر به ظرفیت آب آشامیدنی رامهرمز اضافه شده است.

مدیر اداره آبفای رامهرمز خاطرنشان کرد: با نصب این منابع، کمبود آب شرب شهروندان این شهرستان تا حدودی رفع خواهد شد.

بندار از دیگر اقدامات بهبود کیفیت آب آشامیدنی این شهرستان را حفر شش حلقه چاه جدید در رامهرمز عنوان کرد و افزود: با توجه به کاهش دبی رودخانه اعلا، لازم است سازمان آب و برق خوزستان هرچه سریعتر نسبت به واگذاری تمام چاه های حفر شده به آبفای استان به منظور بهره برداری اقدام کند.

وی اضافه کرد: در صورت تکمیل چاه های حفر شده مشکلات کمبود آب در رامهرمز برطرف می شود.

بیش از 18 هزار مشترک در شهرستان رامهرمز تحت پوشش خدمات آبفای استان هستند.