درخواستهای فتاح برای انتخاب کابینه دهم/ تداوم مسیر سازندگی در آب و برق

پرویز فتاح در گفتگو با مهر درباره حضور یا عدم حضور خود در کابینه دهم گفت: مهم در دولت دهم این است که مسیر سازندگی در عرصه آب و برق ادامه یابد.

وزیر نیرو افزود: انصافا در طول سی سال اخیر و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کارهای بزرگی در حوزه صنعت آب و برق صورت گرفته است که قابل چشم پوشی نیست.

وی تصریح کرد: در دولت نهم نیز به دلیل نوع تفکر شخص رئیس جمهور که عمدتا عملیاتی و اجرایی است، به خصوص در مناطق محروم، کارهای بیشتری صورت گرفته و اعداد و ارقام و نیز درصدهای رشد به صورت واقعی قابل قبول بوده است، البته نواقصی هم وجود دارد.

فتاح در پاسخ به این سئوال که آیا مذاکراتی برای حضور شما در کابینه دهم صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: هدف این نیست که بگوییم در کارنامه خود نمره بیست ثبت کرده ایم اما اگر معدل بگیریم نمره ای معقول به دست می آید. مهم این است که این راه باید در دولت دهم ادامه یابد.

وزیر نیرو اظهار داشت: پیشرفتهای صنعت برق و آب باید در دولت دهم با انگیزه بیشتری ادامه یابد، مهم این نیست که چه کسی بر این مسند می نشیند بلکه مهم این است که تیم آقای رئیس جمهور همدل و هماهنگ و متناسب با برنامه ها و شعارهای وی انتخاب شوند.

فتاح گفت: اولویتهای بخش آب و برق در دولت دهم را باید از وزیر دهم بپرسید. من فعلا وزیر نهم هستم.