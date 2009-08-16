معرفی برگزیدگان بخش مقامی جشنواره موسیقی مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش آهنگسازی از گروه محلی-مقامی، جمشید عزیزخانی با قطعه "جوان خاص ایرانی" به عنوان برگزیده مشخص شد. همچنین آزاد میرزا پور با قطعه "پیروزی" و شهاب متقی فر به همراهی فرشاد رستمی به ترتیب رتبه دوم و سوم را کسب کردند.

در بخش تنظیم گروه های محلی-مقامی نیز، آرش صمیمی با قطعه "جوان خاص ایرانی" رتبه اول، داود ورزیده برای قطعه "ایران" نفر دوم و آزاد میرزاپور با قطعه "پیروزی" مقام سوم را بدست آوردند.

در بخش خوانندگی نیز جمشید عزیزخانی با اثر "جوان خاص ایرانی"به عنوان نفر اول، مصطفی اسدزاده با قطعه "امشو اول وهاره" رتبه دوم و عبدالعزیز احمدی با قطعه "سرزمین مادری" به عنوان رتبه سوم معری شدند.

در بخش شعر از گروه محلی-مقامی نیز رضا موزونی با قطعه "آسمان نشین ها" رتبه اول، یدالله رحمانی با قطعه "قصر شیرین" رتبه دوم و محمدرضا فتاحی با اثر "امشو اول وهاره" رتبه سوم را از آن خود کردند.