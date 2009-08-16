قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای بودجه 88 ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با ابلاغ قانون اصلاح بودجه 88 که از سوی نمایندگان مجلس طی طرحی دوفوریتی به تصویب رسیده بود، دولت مکلف شد بودجه مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، قوه قضائیه و تعدادی دیگر از دستگاه‌های خارج از قوه مجریه را به طور کامل پرداخت کند اما از بودجه جاری سایر دستگاه‌ها 2 هزار میلیارد تومان کسر کند.



با وجود مخالفت دولت با تصویب این طرح دوفوریتی که عواقبی همچون کاهش اعتبار حقوق کارکنان (و البته مستثنی شدن تبعیض‌آمیز چند دستگاه) کاهش یارانه کالاهای اساسی و بودجه استان‌ها، تاخیر در ابلاغ بودجه 88 و تدوین بودجه سال 89 را به دنبال دارد، مجلس در جلسه 6مرداد 1388 اقدام به تصویب این طرح کرد و با تایید شورای نگهبان، در تاریخ 14 مرداد از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس مهمترین بخش این قانون، جزء‌ (ب) بند 60 ماده واحده بودجه سال 1388 اصلاح شد که بدین ترتیب، برای رفع کسری 8500میلیارد تومانی ناشی از اقدام مجلس در حذف هدفمند کردن یارانه‌ها، باید از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سقف 6500میلیارد تومان و مابقی از اعتبارات هزینه‌ای با درصد یکسان کسر شود. بدین ترتیب، در حالی که در آستانه ششمین ماه سال جاری نیمی از بودجه تخصیص داده شده، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی باید مجددا اقدام به تعیین و تخصیص بودجه بیش از 1000 ردیف بودجه‌ای نماید. گفتنی است اعتبارات جاری شامل اعتبارات حقوق و مزایا، یارانه‌ها، بودجه دفاعی، امنیتی، فرهنگی و اداری کشور می‌شود که بیش از 1000 ردیف و موضوع هزینه‌ای را در بر می‌گیرد و مصوبه مجلس برای کسر یکسان از این ردیف‌ها نیازمند به هم ریختن کل بودجه جاری دستگاه‌های مختلف است.

بر اساس این قانون، همچنین مقرر شده که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحقیقاتی به طور 100درصد اختصاص یافته و پرداخت شود.

این بخش از مصوبه مجلس، بدین معناست که دولت باید از بودجه جاری همه دستگاه‌ها به جز دستگاه‌های فوق‌الذکر کسر کند که ‌مصداق عینی تبعیض در پرداختی‌های دستگاه‌های مختلف است.

مصوبه مجلس بند 16 ماده واحده بودجه 88 را بدین ترتیب اصلاح کرده که به شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود در هر دوره مبلغ 250ریال از هر واحد مسکونی روستایی و 500ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکان گازطبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش‌سوزی و مسمومیت‌ها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت‌های بیمه‌گر تعیین خواهد شد.

همچنین بر اساس بند (ج) این قانون، بخش هشتم تغییرات متفرقه (پاراگراف نهایی جزء 17) به این شرح اصلاح شد: «چنانچه دیون سازمان‌های بیمه خدمات درمانی کمتر از رقم فوق باشد، مابه‌التفاوت در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت.»

بر اساس بند (د) این قانون، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحقیقاتی از مفاد بند 18 ماده واحده بودجه 88 (مبادله موافقتنامه) مستثنی بوده و برای اعتبارات هزینه‌ای لزومی به مبادله موافقتنامه ندارند.

بر اساس بند (هـ) نیز مقرر شد که در بخش چهارم تغییرات هزینه‌ای مبلغ 5میلیارد ریال افزایش اعمال شده در ردیف 12-101052 (پارک زیست –فناوری خلیج فارس) به جزء 42 ردیف 113500 جدول شماره 5 (پارک علم و فناوری استان بوشهر)‌اعمال و به این ردیف اضافه شود.

همچنین جداول پیوست بند 51 ماده واحده بودجه 88 نیز اصلاح شد و جداول جدید ابلاغ شد که بر اساس آن مجموعا 389 شرکت و بنگاه دولتی مشمول سیاست‌های اصل 44، برای واگذاری بخشی از سهام آنها در سال جاری مشخص شد.

البته مبلغ 160600میلیون ریال از ردیف درآمدی 140112 کسر و این مبلغ به ردیف درآمدی شماره 160101 (درآمدهای متفرقه) اضافه شد. اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف 50-530000 (گذرنامه بیوتریک) درصد اعمال شده به 70درصد وزارت اطلاعات و 30درصد ناجا تغییر کرد.

در بخش چهارم تغییرات اعتبارات هزینه‌ای ردیف 4-114300 مبلغ 838میلیارد ریال به 8484میلیارد ریال اصلاحشد. در ستون مربوط به «عنوان» همین ردیف، عبارت «20میلیارد ریال مربوط به ردیف جدید مرکز علمی شهید مطهری» به عبارت «30میلیارد ریال مربوط به ردیف جدید مرکز علمی شهید مطهری» تغییر کرد. در تغییرات مربوط به جدول شماره 5، (مصارف دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه) در جزء 4 ردیف 114300 مبلغ 838میلیارد یلا به 8484میلیارد ریال افزایش یافت. در انتهای همین جدول و ردیف مربوط به ردیف‌های متفرقه مبلغ 174.810.285 به 174.800.285 اصلاح شد. همچنین در ردیف 3-530000 مبلغ 293.879 به 283.879 اصلاح شد.

بر اساس این قانون، اعتبار جز(1) از مبلغ (27550) میلیون ریال به (171000) میلیون ریال کاهش و اعتبار جزء (32) از مبلغ (798920) میلیون ریال به (903420) میلیون ریال افزایش یابد.

همچنین اعتبار جزء (52) از مبلغ (482500) میلیون ریال به (532500) میلیون ریال افزایش و اعتبار جزء (53) از مبلغ (313500) میلیون ریال به (263500) میلیون ریال کاهش یابد.

بر این اساس، اعتبار جز (14) از مبلغ (2164000) میلیون ریال به (2174000) میلیون ریال افزایش و اعتبار جزء (30) از (2733000) میلیون ریال به (2723000) میلیون ریال کاهش یابد.

همچنین اعتبار جز (13) از مبلغ (3342213) میلیون ریال به (3452213) میلیون ریال افزایش و اعتبار جزء (44) از (370000) میلیون ریال به (260000) میلیون ریال کاهش یابد.

بر این اساس، اعتبار جز (85) حذف و برای جزء جدید «شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران» منظور شود.