استراتژی مقاومت تکیه بر نیروی مردمی است/ 14مارس در مسیر انحلال

محمد بلوط از جنبش امل لبنان درگفتگو با مهر درباره آثار و نتایج جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان در منطقه گفت: معتقدم که ما تا به امروز همچنان با پیامدها و نتایج جنگ 33 روزه این جنگ مواجه هستیم. جنگی که نتایج آن نه تنها بر لبنان بلکه برکل منطقه تاثیر گذاشت .



وی که اکنون ریاست بخش اطلاع رسانی مجلس لبنان را برعهده دارد، به تاثیرات جنگ 33 روزه بر لبنان و دشمن اسرائیلی و منطقه اشاره و اظهار کرد: نتیجه این جنگ برای لبنان این بود که گروهی که مقاومت اسلامی رهبری آن را برعهده دارد دستاورد مهم پیروزی را تحقق بخشید و با آن جایگاه خودشان را در داخل تثبیت کرد. بعلاوه این جنگ شرایط سیاسی جدیدی را درصحنه داخلی ایجاد کرد بگونه ای که ما اکنون احساس می کنیم شرایط سیاسی جدیدی درلبنان حاکم شده که قابل تامل است و بواسطه مقاومت اسلامی وحدت ملی لبنان قوی و مستحکم شد.

وی با اشاره به بروز شکاف و دودستگی میان برخی گروههای لبنانی متمایل به غرب گفت: با وجود اختلافات میان گروه 14 مارس و8 مارس، اکنون گروه 14 مارس طرفدارغرب است که به دلیل پیروی ازسیاستهای غرب درآستانه انحلال و فروپاشی قرار گرفته است.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه ازهم گسیختگی طیف 14 مارس امروز برای همه آشکار شد و مصداق بارز آن کناره گیری یکی ازعنصر برجسته این گروه است، یاد آور شد: ولید جنبلاط به عنوان رهبر دروزیها و گروه 14 مارس، بطور غیر منتظره از این گروه جدا شد تا جایگاه خاص و مستقلی برای خود پیدا کند.

به گفته بلوط، اما مهمترین تاثیرجنگ، شکست حزب کادیما با داشتن فرماندهان نظامی و سیاستمداران اسرائیلی و نیز نا امیدی و سرخوردگی تل آویو ازموقعیت نیروی نظامیش است و طبیعتا این جنگ به ضعیف شدن جایگاه ارتش اسرائیل درمنطقه کمک کرد و به نظر می رسد نگاه و شرط بندی آمریکا برسیاست های همپیمان منطقه اش یعنی اسرائیل درمنطقه تغییر داده است.

مشاور سابق نبیه بری با اشاره به کمک تسلیحاتی واشنگتن به رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 33 روزه و ایجاد پل هوایی برای انتقال سلاح به اسرائیل به منظور هدف قرار دادن لبنان تصریح کرد: اما مسئولان حزب جمهوریخواه و نئومحافظه کاران آمریکا شرط بندی برروی اسرائیل را باختند و دچار زیان شدند و این به تغییر نتایج انتخابات درآمریکا منجر شد به نحوی که می توان گفت که عمده این نتایج درحاشیه قرارگرفتن نئومحافظه کاران است.

وی پیروزی باراک اوباما درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حاکم شدن حزب دموکرات ها را همه ازعواقب حمله اسرائیل به لبنان دانست و گفت : از همه مهمتر اینکه این جنگ طرح آمریکا برای ایجاد خاورمیانه جدید را خنثی و متوقف کرد؛ طرحی که جرج بوش رئیس جمهورقبلی و آمریکا و نئومحافظه کاران بارها ندای آن را سر می دادند و امروز این طرح به زباله دادن تاریخ پیوسته است.

این کارشناس مسائل سیاسی لبنان درباره وضعیت مقاومت اسلامی پس از جنگ 33 روزه اظهار داشت : براساس گزارشها و اطلاعات موجود، قدرت مقاومت افزایش یافته است. هرچند کسی از میزان توانمندی نظامی حزب الله اطلاع دقیقی ندارد اما همانطور که مواضع سیاسی رهبران مقاومت بویژه سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله نشان می دهد، مقاومت ملی نه تنها تجدید قوا کرده بلکه همچنان از لحاظ توانمندی موشکی بسیار پیشرفت نموده است .

محمد بلوط تصریح کرد: آنچه مهم است اینکه پیروزی مقاومت درسال 2006 میلادی استراتژی جدیدی را نه تنها درلبنان بلکه درکل منطقه ترسیم کرد و امروز مقاومت ملی قوی تر از گذشته می باشد و همچنان از حمایت و پشتوانی گسترده لبنانی ها و عربها برخوردار است .

وی درباره احتمال ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی علیه لبنان ابرازعقیده کرد که سیاست رژیم صهیونیستی یک سیاست تجاوزگرانه است بنابراین طبیعی است که ما همیشه و در هر لحظه در انتظار تجاوزجدید اسرائیل باشیم. اما براساس داده ها و آمارهای موجود نزد سیاستمداران لبنانی و نزد محافل سیاسی ، تل آویو در شرایط حاضر توانایی براه انداختن جنگ در منطقه را ندارد اما احتمال بروزهرحادثه ای را در منطقه پیش بینی می کنیم .

رئیس بخش اطلاع رسانی پارلمان لبنان نیز درباره تهدیدهای اخیرصهیونیستها گفت: ما به چنین تهدیداتی عادت کردیم و از آن نمی ترسیم اما مقاومت اسلامی و ارتش و مردم لبنان همیشه با این مواضع اسرائیل مسئولانه برخورد کرده اند و معتقدند سران این رژیم حق ندارند، کشورهای منطقه را تهدید به حمله نظامی کنند.

وی تهدیدات رژیم صهیونیستی را مغایر با تمام معیارها و قوانین و مقررات بین المللی برشمرد و یاد آورشد: اسرائیل مسبب صدور قطعنامه های سازمان ملل درباره لبنان است و متاسفانه این نشان می دهد شورای امنیت زمانی که منافع اسرائیل به خطر می افتد، دست بکار می شود و بدون دلیل قانع کننده مقاومت اسلامی را مورد مواخذه قرار دهد که این نوع رفتارگزینشی غیر قانونی است.