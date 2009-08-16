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۲۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۳۱

رزمایش "اقتدار، امنیت و آرامش" در زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رزمایش "اقتدار، امنیت و آرامش" ظهر یکشنبه با بهره گیری از هزار نیرو و با رمز یا زهرا(س) در شهر زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این رزمایش یکروزه، در راستای نمایش اقتدار و قدرت نیروی انتظامی، با همکاری و مشارکت سایر ارگان ها و نهادهای امنیتی، سازمان ها و حضور مسئولان ارشد استان اجرا می شود.

این رزمایش در پنج مرحله شامل "نمایش اقتدار و قدرت و رژه نیروها، برقراری نظم و امنیت، پیشگیری از وقوع جرایم در نقاط بمباران شده فرضی با استقرار یگان ها به منظور مقابله با حملات هوایی احتمالی دشمنان، کنترل اجتماعات غیرقانونی و آشوب طلبی های داخلی، اجرای عملیات رهایی گروگان از دست گروگان گیران، دستگیری سارقان و تروریست ها" همچنین انجام اقدامات ویژه در راستای پدافند غیرعامل اجرا می شود.

رزمایش بزرگ ولایت با استعداد بیش از سه هزار نیروی مجهز به تجهیزات فردی و خودرویی، در سطح شهر زنجان برگزار می شود.

در این رزمایش اکیپهایی از سازمان آتش نشانی، اورژانس و جمعیت هلال احمر استان شرکت داشتند.

کد مطلب 930333

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