فعالیتهای عمرانی تا نیمه شهریور باید از سطح شهر جمع آوری شود

جعفر هاشمی تشکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در طرح روان سازی ترافیک در مهرماه تعامل سازنده دستگاه‌ها با یکدیگر رمز موفقیت است و ما می خواهیم این تعامل صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در تابستان ترددهای شهری کاهش و فعالیت‌های عمرانی افزایش می‌یابد، افزود: باقی مانده این کارها باعث کندی حرکت خودروها می‌شود و باید کارهای عمرانی به گونه‌ای تنظیم شود که در نیمه شهریور از سطح شهر جمع‌آوری شوند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران ادامه داد: در تابستان ترددهای شهری کاهش و فعالیت‌های عمرانی افزایش می‌یابد.

به گفته وی، هم اکنون از دیگر همکاران در شهرداری می خواهیم که کارهای عمرانی را به گونه‌ای تنظیم کنند که در نیمه شهریور از سطح شهر جمع‌آوری شوند.

هاشمی تشکری با اشاره به این که شهر از نبودن مدیریت واحد شهری رنج می‌برد، افزود: در این میان باید با هماهنگی و همدلی، مسائل و مشکلات موجود در شهر را به حداقل برسانیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: در فرصت اندک باقی مانده به آغاز سال تحصیلی جدید باید اقدامات پیشگیرانه‌ای برای مشکلات شهروندان انجام دهیم.

تشکری هاشمی ادامه داد: در اوایل مهر با افزایش 25 درصدی ترافیک روبه رو هستیم و باید از هم اکنون به فکر کنترل آن باشیم.