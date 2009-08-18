اعمال مراقبتهای شدید در جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا در زندانها

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به برنامه های سازمان زندانها در جهت جلوگیری از شیوع بیماری آنفلونزای خوکی اشاره کرد و گفت: از زمان ورودی این بیماری به کشور مراقبتهای لازم در زندانها انجام شده است.

بر اساس آخرین آمار مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تعداد مبتلایان به آنفلوانزای نوع A در کشور به 196 مورد رسیده است.

این در حالی است که حسینعلی شهریاری نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تایید سرعت بالای ابتلا به این ویروس در کشور اعلام کرده که حداقل 10 میلیون ایرانی نفر ظرف دو تا سه سال آینده به ویروس آنفلوانزای نوع A مبتلا می شوند که در خوشبینانه ترین حالت از هر 200 نفر مبتلا که شناسایی نشوند، یک نفر فوت می کند.

اولین مورد بیماری آنفلوانزای نوع H1N1) A) که اول تیر ماه امسال از سوی وزارت بهداشت تایید و اعلام شد، مربوط به یک نوجوان 16 ساله ایرانی ‌الاصل مقیم آمریکا بود که به همراه خانواده وارد تهران شده بود.

معاون دادستان تهران در امور زندانها در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : قرنطینه مجرمان در بدو ورود به محیط زندان به درستی انجام می شود تا مانع ورود این بیماری به زندانها شویم.

سالارکیا خاطر نشان کرد: تاکنون موردی از آنفلونزای خوکی در زندانهای کشور مشاهده نشده است.