دکتر سیدحسن امامی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نیازی به معاینه همه دانشجویان در آغاز سال تحصیلی نیست چرا که ممکن است افراد معاینه شوند و در ابتدا هیچ علامتی از بیماری نداشته باشند و پس از مدتی به آنفولانزای نوع A (خوکی) مبتلا شوند و در این صورت از چرخه معاینه هم خارج شده اند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بهترین راه پیشگیری از همه گیری آنفولانزای نوع A در دانشگاهها و مدارس، اجرای دستورالعمل پیشگیری و اطلاع رسانی مناسب است تا با تغییر فصل مشکلی بوجود نیاید.

امامی رضوی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از کشورها در آستانه سال تحصیلی اقدام به معاینه همه افراد حاضر در دانشگاههای خود می کنند، تصریح کرد: برخی از کشورها دارای دانشگاههایی هستند که میزان پذیرش دانشجوی خارجی در آنها زیاد است و این نگرانی در آستانه سال تحصیلی جدید وجود دارد که با بازگشت این دانشجویان از کشورهای خود بیماری آنفولانزای نوع A در این کشورها همه گیر شود از این رو آن کشورها این تمهید را انتخاب کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در ایران، اول اینکه تعداد دانشجویان خارجی به نسبت کشورهای دیگر در منطقه کمتر است و این نگرانی وجود ندارد، ضمن اینکه در مبادی ورودی کشور نیز کنترل صورت می گیرد. از سوی دیگر نیازی به طرح معاینه همه دانشجویان نیست.

معاون سلامت وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی همچنین با اشاره به تدوین دستورالعمل پیشگیری آنفولانزای نوع A (خوکی) در کمیته کشوری به مهر گفت: این دستورالعمل برای دانش آموزان و دانشجویان در حال تدوین است که در این زمینه به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

وی اضافه کرد: آموزشهای لازم برای پیشگیری از ابتلای افراد به آنفلوآنزای نوع A با توجه به تغییر فصل و مشکلات ناشی از آن برای دانش آموزان و دانشجویان ارائه می شود اما در عین حال این گروهها همچون سایر گروههای در معرض خطر باید رعایت بهداشت فردی را جدی تلقی کنند.

به گزارش مهر، مسئولان آموزش عالی کشور امارات متحده عربی هفته گذشته اعلام کرده اند که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در این کشور برای مبارزه با شیوع بیماری آنفولانزای نوع A (خوکی) تصمیم گرفته اند که طرح معاینه دانشجویان و کارکنان دانشگاهها را به اجرا بگذارند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت کشور امارات متحده عربی تاکنون بیش از 290 نفر در این کشور به آنفولانزای نوع A (خوکی) مبتلا شده اند.

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای امارات از اتباع کشورهای مختلفی هستند که تعطیلات تابستانی خود را در کشورهای خود سپری کرده و از نظر ابتلا به این بیماری آسیب پذیر هستند. سال تحصیلی این کشور از نیمه دوم شهریورماه آغاز می شود و بر اساس گفته مسئولان مراکز آموزشی این کشور احتمال تعویق بازگشایی دانشگاهها به دلیل شیوع بیماری آنفولانزای نوع A (خوکی) وجود دارد.