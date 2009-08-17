سند چشم انداز قم نیازمند بازنگری است

محسن بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به تدوین سند چشم انداز قم خاطرنشان کرد: سند چشم انداز قم برای اینکه زمینه اجرایی پیدا کند، باید در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله کشور باشد.



وی با اشاره به موقعیت بسیار ویژه علمی و فرهنگی شهر قم تاکید کرد: قم امروز تبدیل به یک کلان شهر شده و باید در تمام ابعاد و زمینه‌ها رشد و توسعه یابد.



عضو کارگروه عمران سند چشم انداز قم اظهار داشت: شهر یک میلیون نفری قم باید پشتوانه مادی و صنعتی نیز داشته باشد و اگر بخواهیم تک بعدی رشد کنیم مثل موجودی خواهد بود که بعضی از اعضای آن رشد کرده است و برخی از اعضای دیگر آن نه.



وی تصریح کرد: مهم‌ترین عامل در سند چشم انداز توسعه همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و برای تحقق این امر مهم باید زیر ساخت‌های لازم در قم فراهم شود.



بهشتی یادآور شد: جهت پیاده سازی و اجرای سند چشم انداز در یک شهر یک میلیون نفری نمی‌توان به بخش صنعت، کشاورزی و تولید یی‌توجه بود.



عضو کارگروه عمران و زیرساخت‌های زیارتی سند چشم انداز قم با اشاره به اولویت مسایل فرهنگی در سند چشم انداز قم خاطرنشان ساخت: در این سند معیارهای علمی و فرهنگی بسیار برجسته شده است، البته این به معنای عدم توجه مسئولان به سایر بخش‌ها نیست.



وی در عین حال گفت: با اینکه مسئولان استان به سایر بخش‌های استان هم بی‌توجه نبوده‌اند اما در سند چشم انداز قم این خلأ موجود است و هرکس سند را مطالعه کند پی می‌برد به اینکه به بخش‌های صنعتی توجه نشده است.



توسعه همه جانبه قم ضرورتی اجتناب ناپذیر است



معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه با بیان اینکه توسعه همه جانبه استان قم ضرورتی اجتناب ناپذیر است تاکید کرد: اگر به این امر مهم توجه نشود رسیدن به اهداف و افق‌های سند چشم انداز قم آسان نخواهد بود. وی ابراز داشت: باید این باور را بپذیریم که صنعت، تولید، کشاورزی و... هیچ گونه مغایرتی با فرهنگ ندارد بلکه پیشوانه آن است.



عضو کارگروه عمران و توسعه زیرساخت‌های زیارتی سند چشم انداز قم در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری در سند چشم انداز قم گفت: باید با استفاده از نقطه نظرات اندیشمندان، صاحب‌نظران و کارشناسان این سند مورد بحث و بررسی قرار گیرد و چنانچه برخی از حوز‌ه‌ها در آن دیده نشود و یا به توسعه متوازن توجه کافی نشده باشد مورد بازنگری قرار گیرد.



وی تاکید کرد: همان‌طور که از کارشناسان فرهنگی در تدوین این سند استفاده شد از کارشناسان دانشگاهی و اقتصادی نیز باید استفاده شود.



بهشتی با بیان اینکه سند چشم انداز قم باید در بستر کارشناسی به نقد و بررسی گذاشته شود گفت: علاوه بر انجام کار کارشناسی روی این سند باید دولت ضمانت اجرایی آن را هم بدهد.