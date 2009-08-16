کشف شهر اسلامی متعلق به عهد اموی در ترکیه



محققان آثار باستانی ترکیه از کشف یک شهر اسلامی متعلق به عهد اموی در این کشور خبر دادند.



گروهی از محققان دانشکده آثار باستانی این دانشگاه در سال 2006 میلادی برای کشف آثار اسلامی جنوب ترکیه همچون شهر و قلعه این منطقه، تلاش خود را آغاز کردند و قدمت این آثار به 1400 سال پیش برمی‌گردد.

شهر اسلامی کشف شده در مسیر جاده ابریشم به بغداد واقع شده و قلعه موجود در این منطقه نیز برای انجام اقدامات نظامی، سیاسی و تجاری به کار رفته است.

پلیس‌ نیویورک و رهبران ‌مسلمان تأمین امنیت ماه رمضان را به بحث گذاشتند



افسران پلیس نیویورک در امریکا براساس سنت هرساله در آستانه ماه مبارک رمضان با رهبران دینی و اعضای جامعه مسلمان دیدار کرده و گامهایی را که می‌توانند امنیت فضای ماه مبارک رمضان و روزهای مقدس این ماه را برای جامعه مسلمان تضمین کنند به بحث و گفتگو گذاشتند.



رای کلی عضو کمیسیون گلیس گفت: ما در دپارتمان پلیس فعالیتهای خود را برای آشنایی هر چه بیشتر پلیس با دین اسلام پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: آموزش اسلام به افسران مسلمان از راههایی چون نمایش ویدئوهای آموزشی درباره مساجد و حضور در گردهمایی‌هایی اسلامی صورت می‌گیرد.

براساس اعلام انجمن اسلامی شمال امریکا مسلمان امریکا و کانادا ماه مبارک رمضان را با محاسبات نجومی انجام شده روز جمعه 21 آگوست ( 30 مرداد ماه) آغاز می‌کنند.

راهنمای اینترنتی زنان مسلمان نیوزیلند راه‌اندازی شد



راهنمای اینترنتی زنان مسلمان نیوزیلند به عنوان بخشی از رویدادهای هفته آگاهی درباره اسلام از سه‌شنبه 20 مرداد ماه توسط دفتر امور قومیتهای نیوزیلند راه‌اندازی شد.



این راهنمای اینترنتی در نتیجه همکاری میان دفتر امور قومیتها و شورای اسلامی زنان نیوزیلند تهیه شده که توانسته 25 سازمان اسلامی مربوط به فعالیتهای زنان در آکلند، ولینگتون و کرایستچرچ را گردهم آورد.

نخستین جشنواره اسلامی تابستانی مسلمانان امریکا برگزار شد



مسلمانان امریکایی چون همتایان غیرمسلمان خود امسال برای نخستین‌بار جشنواره تابستانی‌شان را در شهر اوگل‌تاون در شرق ایالت دلاور برگزار کردند.



صدها مسلمان از پیشینه‌های فرهنگی و مذهبی مختلف اسلامی و گروههای سنتی مختلف در فعالیتهای اسلامی این رویداد که در پارکینگ بزرگ مسجد ابراهیم برگزار شده بود شرکت کردند.

از آنجا که از حضور غیرمسلمانان در این جشنواره استقبال می‌شود، رهبران مسلمان منطقه، نخستین جشنواره اسلامی را گامی برای رفع باورهای نادرستی که درباره اقلیت مسلمان وجود دارد تلقی کرده‌اند.

مسلمانان نیجریه روز واحدی را برای آغاز ماه رمضان درنظر می‌گیرند



مسلمانان نیجریه پس از سالها اختلاف برای درنظر گرفتن یک روز واحد برای آغاز ماه مبارک رمضان، امسال تصمیم گرفتند وحدت خود را تقویت کرده و در سراسر کشور یک روز مشترک را به عنوان آغاز ماه مبارک رمضان در نظر گیرند.



سلطان سوکوتو که به صورت سنتی به عنوان رهبر جامعه مسلمانان نیجریه محسوب می شود، گفت: ما از اختلافهای همیشگی میان مسلمانان در آستانه ماه مبارک رمضان و عید فطر دلسرد شده ایم، درحالی که اسلام یکی است و وحدت ما نیز به عنوان مسلمانان مسئله ای غیر قابل بحث نیست.

مسلمانان غنا 29 مردادماه رمضان را آغاز می‌کنند



مسلمانان کشور غنا در افریقا در صورت رؤیت هلال، ماه رمضان را روز 20 آگوست ( 29 مرداد ماه) آغاز می‌کنند.



یک کمیته 27 نفره که از سوی رئیس ملی ائمه جماعات غنا تشکیل شده و پس از دو هفته پیگیری‌های مداوم تصمیم به اعلام تاریخ مبارک رمضان در 20 آگوست امسال را اتخاذ کرد.

موسی عبدالقادر رئیس این کمیته به هیئتهای شرکت کننده در پانزدهمین همایش ملی ائمه جماعات غنا گفت که اگر هلال ماه رمضان روز 20 آگوست رؤیت نشد، استهلال باید ادامه یابد.

این درحالی است که بسیاری از کشورهای در حوزه بالکان، ترکیه و امریکا آغاز ماه مبارک رمضان را براساس محاسبات نجومی منطقه خود روز 21 آگوست ( 30 مرداد ماه) دانسته‌اند.

همچنین پروژه اسلامی رویت هلال ماه اعلام کرد که ماه رمضان در برخی کشورها روز 21 آگوست و در برخی کشورها روز پس از آن آغاز می‌شود.

مؤسسه ملی تحقیقات نجوم و ژئوفیزیک مصر نیز اعلام کرده است که ماه مبارک رمضان در این کشور روز 22 آگوست آغاز می‌شود.

مرکز علوم فضایی لیبی نیز اعلام کرد که ماه رمضان روز 21 آگوست آغاز می‌شود.

خدمات اقتصاد اسلامی بحرین تحت نظارت قرار می‌گیرند



سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی در بحرین اعلام کرده است که درنظر دارد از این پس تمام خدمات و کالاهای صنعت اقتصاد اسلامی را به علت فقدان یک بخش ناظر تحت نظارت خود قرار دهد تا با شرع اسلام تطابق داشته باشند.

این اقدام با هدف ترغیب هماهنگی محصولات و کالاهای بین‌المللی اسلامی صورت می‌گیرد.

این سازمان اعلام کرده است: صنعت نوپای اقتصاد اسلامی به نظارتهای هیئتهای استانداری چون سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، افکار علمای اسلامی و قانونهای ملی نیازمند است. اگرچه این سازمان نقش دائمی در بخش نظارت برعهده نمی‌گیرد اما در نظر دارد شکافی را که در حال حاضر در بازار در رابطه با نظارت بر محصولات و خدمات شرعی به وجود آمده پر کند.

مسلمانان در آلمان مشاوره تلفنی می‌گیرند



«سازمان ترکی- اسلامی دین» (DITIB) اقدام به برقراری هاتلاین( کمکها و مشاوره‌های تلفنی) برای عرضه خدمات مشاوره‌ای در زمینه مسایل اجتماعی کرده است.



این خط که به «دیتیب هاتلاین» موسوم شده برای ارائه کمکهای اولیه برقرار شده و در طول تمام ساعات شبانه‌روز به فعالیت اشتغال دارد.

مساجد امریکا ابتکار "سهیم کردن دیگران در رمضان" را پیگیری کنند



شورای روابط اسلامی- امریکایی ابتکار عمل سالانه خود را با عنوان " سهیم کردن دیگران در رمضان" آغاز کرده و از مساجد سراسر ایالات متحده خواسته در این برنامه شرکت کرده و جامعه غیرمسلمان را در ضیافتهای افطاری خود سهیم کنند.



ابتکار عمل سالانه این شورا باهدف برقراری ارتباط به منظور ارتقا درک اسلام و کمک به پیروان ادیان مختلف امریکا برای دیدار با همسایگان مسلمان با شرکت در مراسم و ضیافتهای افطاری انجام می‌شود.

پلیس بمبئی نیروهای مسلمان را تعلیم می‌دهد



پلیس شهر بمبئی عملیات جستجوی خود را با رویکردی جدید آغاز می‌کند به طوری که از 98 ایستگاه پلیس بمبئی خواسته شده تا به دنبال جوانان مسلمانی باشند که می‌خواهند پس از طی دوره آموزشی به نیروی پلیس این شهر ملحق شوند.



ایده تعلیم و به خدمت‌گیری مسلمانان در نیروی پلیس با هدف افزایش مسلمانان و رساندن تعداد آنها از 4 درصد به 10 درصد نیرو در پلیس مطرح شده است. نیروی 40 هزار نفری پلیس هندوستان درحال حاضر تنها 1600 مسلمان دارد.

سیواناندان از کمیسیون پلیس اظهار داشت : ما تا کنون 189 مرد و 29 زن را شناسایی کرده‌ایم که برای مراحل پیش از انتخاب آموزش داده می‌شوند و سپس به مرحله انتخاب نهایی می‌روند.

مسلمانان ترکیه و حوزه بالکان 30 مرداد به استقبال ماه رمضان می‌روند



مسلمانان در کشور ترکیه و کشورهای حوزه بالکان روز 21 آگوست (30 مردادماه) به استقبال ماه مبارک رمضان و ضیافت الهی می‌روند.



رئیس امور دینی ترکیه به عنوان عالی‌ترین نهاد دینی این کشور طی بیانیه‌ای اعلام کرد که روز جمعه 21 آگوست نخستین روز ماه رمضان خواهد بود.

مسلمانان حوزه بالکان نیز از ترکیه در رؤیت هلال ماه روزه داری پیروی می‌کنند.

یوسف مراد رئیس خانه فتوای رومانی گفت: رمضان از روز 21 آگوست در رومانی آغاز می‌شود.

این درحالی است که برخی از مسلمانان رومانیایی ترجیح می‌دهند ماه رمضان را براساس رؤیت هلال ماه در کشورهای خود دنبال کنند.

رمضان در بلغارستان نیز روز 21 آگوست آغاز می‌شود.

ماه رمضان در کوزوو براساس محاسبات نجومی روز 21 آگوست آغاز می‌شود.

مسلمانان بوسنی نیز روز 21 آگوست را اول ماه مبارک رمضان می‌دانند.

اقلیت مسلمان در کرواسی و اسلواکی چون مسلمانان صربستان و مونته نگرو و مسلمانان مقدونه و آلبانی ماه رمضان را 21 آگوست آغاز می‌کنند.

مسلمانان تا سال 2050 یک پنجم جمعیت اروپا را به خود اختصاص می‌دهند



سال گذشته پنج درصد از کل جمعیت 27 کشور اروپا را مسلمانان تشکیل داده بودند اما سطوح درحال افزایش مهاجرت از کشورهای اسلامی و نرخ پایین تولد میان جمعیت بومی اروپا بدین معنا است که تا سال 2050 حدود 20 درصد از جمعیت اتحادیه اروپا را مسلمانان تشکیل خواهند داد.



اطلاعات گردآوری شده از منابع مختلف نشان می‌دهد که بریتانیا، اسپانیا و هلند طی مدت کوتاهی افزایش جمعیت اسلامی‌شان بسیار قابل توجه بوده است.

بریتانیا که درحال حاضر 20 میلیون نفر جمعیت کمتر از آلمان دارد تا سال 2060 با داشتن 77 میلیون نفر جمعیت به پرجمعیت‌ترین کشور اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود.

نتایج این تحقیق به انتقاد از سیاستگذاران برای ناکامی در مقابله با چالشهای درحال گسترش بمب ساعتی جمعیت‌شناختی منتهی شده است.