نخستین مدال کمانگیری روی اسب ایران بدست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان پنجمین دوره مسابقات بین المللی کمانگیری روی اسب که در شهر سوکچو کره جنوبی در حال برگزاری است حسین رنجبر ورزشکار کشورمان در اولین حضور بین المللی خود موفق شد در سخت ترین رشته این مسابقات که سبک کره ای می باشد و آن شلیک پنج تیر به اهداف است در بین 38 شرکت کننده به مدال برنز دست پیدا کند.

ورزشکار کره جنوبی اول و لهستان دوم، مهدی صفایی دیگر شرکت کننده کشورمان عنوان ششم را به دست آورد. این مسابقات امروز(یکشنبه) در رشته تیمی پیگیری می شود.

کمانگیری روی اسب کمتر از دو سال است که در ایران پایه گذاری شده و کمانداران کشورمان بدون اسب های خود در این مسابقات حضور یافتند.