عرضه گوشت منجمد ویژه ماه مبارک رمضان در قم آغاز شد

عباس خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان این مطلب که تنظیم مواد پروتئینی از جمله وظایف اداره کل پشتیبانی استان قم می‌باشد، خاطرنشان ساخت: با توجه به افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز و همچنین در آستانه ماه مبارک رمضان، اداره پشتیبانی امور دام، آمادگی دارد جهت کاهش قیمت، نسبت به تأمین و عرضه مرغ و گوشت قرمز به میزان مورد نیاز شهروندان قمی اقدام نماید.



وی اظهار داشت: کلیه فروشگاه‌های استان و همچنین تعاونی‌‌های مصرف کارگری و کارمندی می‌توانند با مراجعه به اداره تأمین دام نسبت به تأمین نیاز خود اقدام نمایند.



خرمی در ادامه تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ برای فروشندگان 19 هزار ریال و برای مصرف کنندگان حداکثر 20 هزارو 500 ریال خواهد بود.



وی گفت: هر کیلوگرم گوشت قرمز ران 49 هزار ریال، سردست 47 هزار ریال و گردن 43 هزار ریال می‌باشد که برای توزیع کنندگان با هزینه تمام شده 3 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم بر اساس مصوبه تنظیم بازار در نظر گرفته شده است.



مدیر کل پشتیبانی و امور دام استان قم در ادامه عدم وجود سردخانه زیر صفر در قم را یکی از مشکلات ساختاری استان قم دانست و گفت: با توجه به وجود این مشکل در قم، متقاضیانی که بیش از 20 تن گوشت نیاز داشته باشند با هزینه اداره کل به مقصد درخواست کننده حمل می‌شود.

