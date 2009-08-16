تدوین برنامه های راه اندازی شعبه پژوهشکده رویان در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، دکتر نجف قراچورلو در نخستین نشست اعضای شورای علمی واجرایی راه اندازی شعبه پژوهشکده رویان در تبریز گفت: تمامی زمینه های لازم برای راه اندازی این مرکز علمی تحقیقاتی در آذربایجان شرقی از سوی جهاد دانشگاهی فراهم شده و تحقق این مهم تنها نیاز به عزم مسوولان استان دارد.

وی افزود: اهمیت و حساسیت ایجاد این پژوهشکده در تبریز بسیار بالا است و باید تیمی مجرب به صورت تمام وقت برای تاسیس این پژوهشکده تلاش کنند.

قراچورلو با تاکید بر پرهیز از موازی کاری شعبه آذربایجان شرقی پژوهشکده رویان با دیگر شعب پژوهشکده رویان در کشور، در صورت راه اندازی آن ، تشریح کرد: برنامه ریزی های مدونی برای اجرای این پژوهشکده انجام شده و برای گسترش فعالیت های این پژوهشکده اهدافی را طراحی کرده ایم که بتوانیم در عرض دیگر شعب رویان قرار گیریم.

رییس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به پتانسیل علمی بالای استان در زمینه ژئو تکنولوژی گفت: با استفاده از تجربیات رویان در سایر استان ها، می توان برای رشد و تعالی شعبه این پژوهشکده در استان ، گام های اساسی برداشت.

وی همچنین از برنامه تاسیس مرکز " IVF " در جهاد دانشگاهی استان خبر داد و افزود : این مرکز در هفته دولت افتتاح و تا اواخر سال جاری تکمیل و راه اندازی می شود.

نخستین نشست اعضای شورای علمی و اجرایی شعبه پژوهشکده رویان با حضور 20 نفر از نخبگان حوزه های ژنتیک سیتو، ملوکولار، وباروری وناباروری جهت تعیین زمینه های فعالیت پایگاه تبریز تشکیل شد و شرکت کنندگان ، آمادگی خود را برای همکاری در راه اندازی وتوسعه این پایگاه اعلام کردند.